У білоруському селі чоловік вивісив прапор України: силовики влаштували облаву

У білоруському селі чоловік вивісив прапор України: силовики влаштували облаву
У білоруському селі чоловік зірвав прапор Лукашенка та замінив його на прапор України.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

"У ніч із 13 на 14 жовтня мешканець населеного пункту Сосновий Бір, що на Гомельщині, зірвав і викинув на смітник червоно-зелений прапор "лукашистів".

Замість нього було піднято прапор України", - йдеться в повідомленні.

За даними правозахисників, пізніше силовики Лукашенка провели у селі облаву та затримали місцевого жителя. У нього вдома провели обшук, знайшли національну символіку білорусів, яку так звана держава називає «символікою екстремістської спрямованості», і порушили кримінальну справу за «наругу над держсимволами».

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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