Автопригода із 4 постраждалими: на Волині судять водія

Волинянин, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду з, постане перед судом.Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.Прокурори скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про порушення 49-річним жителем села Романів Луцького району правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим середньої тяжкості та тяжке тілесне ушкодження (ч.2 ст. 286 КК України).Удень 19 червня 2023 року чоловік, рухаючись за кермом автопоїзда в складі вантажівки «МАЗ-5432» та напівпричепа, у селі Копачівка Луцького району допустив зіткнення із автомобілем «Mersedes Benz», який їхав попереду.Унаслідок цього троє пасажирів авто отримали травми середнього ступеня тяжкості та один – тяжкі тілесні ушкодження.Водій, який щиро розкаявся у скоєному, невдовзі постане перед судом.