Лише вчора був день народження: на війні поліг волинянин Володимир Нікітін

Володимир Нікітін.



Про це у фейсбуці повідомляє Оваднівська сільрада.



Як ідеться у повідомленні, у боях за Україну поліг житель села Сусваль Нікітін Володимир Сергійович (17.10.1999 р.н.).



«Оваднівська сільська рада висловлює глибокі співчуття родині загиблого. Вічна пам’ять Герою…» - зазначили у сільраді.



Про день та годину поховання буде повідомлено додатково.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У боях проти російських загарбників загинув мешканець села Сусваль на ВолиніПро це у фейсбуці повідомляє Оваднівська сільрада.Як ідеться у повідомленні, у боях за Україну поліг житель села Сусваль Нікітін Володимир Сергійович (17.10.1999 р.н.).«Оваднівська сільська рада висловлює глибокі співчуття родині загиблого. Вічна пам’ять Герою…» - зазначили у сільраді.Про день та годину поховання буде повідомлено додатково.

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