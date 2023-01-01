Лише вчора був день народження: на війні поліг волинянин Володимир Нікітін
Сьогодні, 13:20
У боях проти російських загарбників загинув мешканець села Сусваль на Волині Володимир Нікітін.
Про це у фейсбуці повідомляє Оваднівська сільрада.
Як ідеться у повідомленні, у боях за Україну поліг житель села Сусваль Нікітін Володимир Сергійович (17.10.1999 р.н.).
«Оваднівська сільська рада висловлює глибокі співчуття родині загиблого. Вічна пам’ять Герою…» - зазначили у сільраді.
Про день та годину поховання буде повідомлено додатково.
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Про це у фейсбуці повідомляє Оваднівська сільрада.
Як ідеться у повідомленні, у боях за Україну поліг житель села Сусваль Нікітін Володимир Сергійович (17.10.1999 р.н.).
«Оваднівська сільська рада висловлює глибокі співчуття родині загиблого. Вічна пам’ять Герою…» - зазначили у сільраді.
Про день та годину поховання буде повідомлено додатково.
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