У нацпарку на Волині облаштували нову екостежку для насолоди природою

У нацпарку на Волині облаштували нову екостежку для насолоди природою
Цьогорічної погожої осені є гарна можливість насолодитися красою лісу на екологічних стежках Цуманської пущі на Волині.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці нацпарку «Цуманська пуща» у фейсбуці.

«Нині можна помилуватися усіма барвами і відтінками осіннього пейзажу, послухати тишу та шелест падаючого листя та відчути отой неповторний аромат осені. Саме на такий відпочинок можна розраховувати, відвідуючи екологічні стежки Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща», - повідомляють екологи.

Тож працівники парку цього тижня встановили стенди на новій екологічній стежці «У пущі», яку планують незабаром урочисто відкрити. Також працівники служби охорони ПЗФ працювали над впорядкуванням маршруту екостежки «Над річкою Путилівкою».


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Теги: ліс, Волинь
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