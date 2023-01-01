На Волині попрощалися із Героєм Дмитром Мозговенком

У селі Раймісто на Волині заквітчаною дорогою провели до місця останнього спочинку– молодшого сержантаПро це у фейсбуці повідомляє Районна газета «Наш Край».Воїна народився 1992 року у Херсоні.«Життя Дмитра обірвав авіаудар ворога по наших позиціях 14 жовтня 2023 року. Не реалізовано стільки планів молодої талановитої людини... Не виданою лишилась друга книга молодого автора...» - йдеться у повідомленні.Церемонія прощання з Дмитром розпочалась біля домівки бабусі й дідуся, де зараз живе мама Героя і яка з дитячих років стала йому з братомза рідну. Сюди повернувся він з заробітків за кордоном, коли дізнався, що йому приносили повістку. Звідси, попрощавшись з мамою, пішов захищати рідний край.Опісля чин поховання було продовжено у місцевому храмі. Під скорботну мелодію духового оркестру та із усіма військовими почестями, поховали Героя на місцевому кладовищі.«Щирі співчуття батькам, родині, друзям... У Андрія залишилися батьки, сестричка та братик», - зазначає видання.