На Волині попрощалися із Героєм Дмитром Мозговенком
Сьогодні, 13:02
У селі Раймісто на Волині заквітчаною дорогою провели до місця останнього спочинку загиблого Героя – молодшого сержанта Дмитра Мозговенка.
Про це у фейсбуці повідомляє Районна газета «Наш Край».
Воїна народився 1992 року у Херсоні.
«Життя Дмитра обірвав авіаудар ворога по наших позиціях 14 жовтня 2023 року. Не реалізовано стільки планів молодої талановитої людини... Не виданою лишилась друга книга молодого автора...» - йдеться у повідомленні.
Церемонія прощання з Дмитром розпочалась біля домівки бабусі й дідуся, де зараз живе мама Героя і яка з дитячих років стала йому з братом Денисом за рідну. Сюди повернувся він з заробітків за кордоном, коли дізнався, що йому приносили повістку. Звідси, попрощавшись з мамою Валентиною, пішов захищати рідний край.
Опісля чин поховання було продовжено у місцевому храмі. Під скорботну мелодію духового оркестру та із усіма військовими почестями, поховали Героя на місцевому кладовищі.
«Щирі співчуття батькам, родині, друзям... У Андрія залишилися батьки, сестричка та братик», - зазначає видання.
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Про це у фейсбуці повідомляє Районна газета «Наш Край».
Воїна народився 1992 року у Херсоні.
«Життя Дмитра обірвав авіаудар ворога по наших позиціях 14 жовтня 2023 року. Не реалізовано стільки планів молодої талановитої людини... Не виданою лишилась друга книга молодого автора...» - йдеться у повідомленні.
Церемонія прощання з Дмитром розпочалась біля домівки бабусі й дідуся, де зараз живе мама Героя і яка з дитячих років стала йому з братом Денисом за рідну. Сюди повернувся він з заробітків за кордоном, коли дізнався, що йому приносили повістку. Звідси, попрощавшись з мамою Валентиною, пішов захищати рідний край.
Опісля чин поховання було продовжено у місцевому храмі. Під скорботну мелодію духового оркестру та із усіма військовими почестями, поховали Героя на місцевому кладовищі.
«Щирі співчуття батькам, родині, друзям... У Андрія залишилися батьки, сестричка та братик», - зазначає видання.
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