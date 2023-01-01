Суд виніс вироки беркутівцям за розстріл Майдану
Сьогодні, 12:33
Суд оголосив вирок п’ятьом «беркутівцям» у справі про розстріл протестувальників на Майдані.
Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.
Колишньому заступнику командира Олегу Янішевському призначили покарання у вигляді довічного позбавлення волі.
Павлу Аброськіну та Сергію Зінченку суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років.
У перевищенні службових повноважень визнали винним Олександра Маринченка. Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років. Але його звільнили від відбування покарання через перебування в СІЗО.
Також суд за всіма статтями обвинувачення виправдав колишнього міліціонера Сергія Тамтуру.
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Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.
Колишньому заступнику командира Олегу Янішевському призначили покарання у вигляді довічного позбавлення волі.
Павлу Аброськіну та Сергію Зінченку суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років.
У перевищенні службових повноважень визнали винним Олександра Маринченка. Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років. Але його звільнили від відбування покарання через перебування в СІЗО.
Також суд за всіма статтями обвинувачення виправдав колишнього міліціонера Сергія Тамтуру.
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