Суд виніс вироки беркутівцям за розстріл Майдану





Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.



Колишньому заступнику командира Олегу Янішевському призначили покарання у вигляді довічного позбавлення волі.



Павлу Аброськіну та Сергію Зінченку суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років.



У перевищенні службових повноважень визнали винним Олександра Маринченка. Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років. Але його звільнили від відбування покарання через перебування в СІЗО.



Також суд за всіма статтями обвинувачення виправдав колишнього міліціонера Сергія Тамтуру.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Суд оголосив вирок п’ятьом «беркутівцям» у справі про розстріл протестувальників на Майдані.Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.Колишньому заступнику командирапризначили покарання у вигляді довічного позбавлення волі.тасуд призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років.У перевищенні службових повноважень визнали винним. Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років. Але його звільнили від відбування покарання через перебування в СІЗО.Також суд за всіма статтями обвинувачення виправдав колишнього міліціонера

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію