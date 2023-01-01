Суд виніс вироки беркутівцям за розстріл Майдану

Суд виніс вироки беркутівцям за розстріл Майдану
Суд оголосив вирок п’ятьом «беркутівцям» у справі про розстріл протестувальників на Майдані.

Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.

Колишньому заступнику командира Олегу Янішевському призначили покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Павлу Аброськіну та Сергію Зінченку суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років.

У перевищенні службових повноважень визнали винним Олександра Маринченка. Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років. Але його звільнили від відбування покарання через перебування в СІЗО.

Також суд за всіма статтями обвинувачення виправдав колишнього міліціонера Сергія Тамтуру.



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Теги: суд, вирок
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