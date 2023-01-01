По військовому табору в Курській області вдарили 18 дронів
Сьогодні, 12:29
У Курській області 18 дронів влучили у військовий табір російських окупантів біля аеродрому «Халіно».
Про це з посиланням на джерела в СБУ інформує телеграмканал Брати по зброї.
Вночі СБУ нанесла атаку дронами по табору неподалік від військового аеродрому «Халіно». У цьому розміщувались до 3 тисяч російських військових та близько 80 одиниць військової техніки.
Наразі точна кількість ворожих втрат уточнюється.
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Про це з посиланням на джерела в СБУ інформує телеграмканал Брати по зброї.
Вночі СБУ нанесла атаку дронами по табору неподалік від військового аеродрому «Халіно». У цьому розміщувались до 3 тисяч російських військових та близько 80 одиниць військової техніки.
Наразі точна кількість ворожих втрат уточнюється.
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