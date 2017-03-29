Перед судом у Луцьку постала бухгалтерка окупантів
Сьогодні, 12:09
На лаві підсудних у Луцьку опинилася жінка, яка працювала на окупаційну владу на тимчасово окупованій частині Запорізької області.
Про це пише ВСН.
До зали суду з’явилися прокурор Олег Костюк, захисниця обвинуваченої Юлія Спас та суддя Катерина Камінська. Однак самої підсудної не було. До слова, це друга неявка Євгенії Попової на судове засідання. А все тому, що жінка досі перебуває на території тимчасово окупованої Запорізької області.
Засідання довелося перенести. Однак прокурор все ж розповів, що саме зробила жінка та що їй загрожує.
«Вказана громадянка України обвинувачена у вчинення колабораційної діяльності, а саме зайнятті посади, пов'язаної з виконанням адміністративно-господарських функцій в адміністрації Запорізької області. Вона зайняла почаду головного бухгалтера Мелітопольського управління соціального захисту», - розповів Олег Костюк.
Прокурор також зазначив, що Євгенія Попова до окупації Мелітополя рашистами не займала ніякої посади. Хоча і мала досвід роботи у бухгалтерії. Вже під час повномасштабного вторгенення пішла на співпрацю з окупантами.
Про це пише ВСН.
До зали суду з’явилися прокурор Олег Костюк, захисниця обвинуваченої Юлія Спас та суддя Катерина Камінська. Однак самої підсудної не було. До слова, це друга неявка Євгенії Попової на судове засідання. А все тому, що жінка досі перебуває на території тимчасово окупованої Запорізької області.
Засідання довелося перенести. Однак прокурор все ж розповів, що саме зробила жінка та що їй загрожує.
«Вказана громадянка України обвинувачена у вчинення колабораційної діяльності, а саме зайнятті посади, пов'язаної з виконанням адміністративно-господарських функцій в адміністрації Запорізької області. Вона зайняла почаду головного бухгалтера Мелітопольського управління соціального захисту», - розповів Олег Костюк.
Прокурор також зазначив, що Євгенія Попова до окупації Мелітополя рашистами не займала ніякої посади. Хоча і мала досвід роботи у бухгалтерії. Вже під час повномасштабного вторгенення пішла на співпрацю з окупантами.