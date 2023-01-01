Україна отримала всього 20 ракет ATACMS, – The New York Times

Україна отримала всього 20 ракет ATACMS, – The New York Times
Сполучені Штати передали Силам оборони України близько 20 тактичних балістичних ракет класу "земля — земля" ATACMS.

Про це пише The New York Times із посиланням на двох західних чиновників, інформує Цензор.НЕТ.

Передача ракет здійснювалася в секреті через побоювання, що росія може атакувати логістичний ланцюжок під час доставки, і також ЗСУ хотіли застати росіян зненацька першим ударом.

"Два західні чиновники заявили, що Сполучені Штати відправили Україні близько 20 ракет", – пише газета.

Навіть обмеженої за дальністю (165 км) версії ракети "достатньо", щоб досягти майже всіх основних баз рф на окупованій території України, заявили співрозмовники видання в уряді США.

"Одна з умов, поставлених українцями, полягає в тому, що ATACMS не може використовуватися для нападу на російську територію, сказав один чиновник", – пишуть в NYT.

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Теги: Росія, Україна, війна
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