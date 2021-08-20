ОВА: Румунія хоче побудувати на Волині індустріальний парк

Підприємці з Румунії розглядають Волинь, як місце для будівництва нового індустріального парку.Про це йдеться у повідомленні на сторінці Волинської ОВА у фейсбуці.Представник румунської компанії «Moveos SRL»розповів, що ще у січні 2022 року приїздив в Україну, аби знайти місце для розширення бізнесу. Однак війна перекреслила усі плани. Але саме зараз настав той час, коли варто інвестувати в розвиток української економіки.До слова, у власності «Moveos SRL» перебуває індустріальний парк та промислові заводи, що займаються виробництвом запчастин та електроніки для автомобілів. Парк співпрацює з німецькими партнерами, проте адмініструється саме румунськими представниками. Разом із тим, компанія реалізує систему обігріву для м. Брашов за допомогою локальної теплової електростанції та спеціальних генераторних установок.В Україні планують побудувати схожий індустріальний парк: забезпечити відповідну інфраструктуру та зручну логістику, потрібні комунікації та очисні споруди. А вже тоді – запросять іноземні фірми для роботи в новоствореному парку. Орієнтовно на запуск такого об’єкту потрібно не менше двох років. І, як вважають румунські підприємці, саме зараз той час, коли варто починати.Будівництво такого індустріального парку матиме безліч переваг, серед них: створення нових робочих місць та надходження до місцевих бюджетів у вигляді податків.