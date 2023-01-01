На Волині пасажирський автобус зіткнувся з МАЗом, серед потерпілих – дитина. ФОТО

На Волині внаслідок ДТП за участі пасажирського автобуса та вантажівки довелося госпіталізувати кількох пасажирів.Про це повідомили на сторінці ДСНС у Волинській області.Волинські рятувальники залучались до ліквідації наслідків ДТП у Луцькому районі в с.Копачівка. Тут зіткнулись пасажирський автобус Mercedes-Benz сполученням Луцьк - Світязь з вантажним автомобілем МАЗ.В автобусі перебувало 17 чоловік, карети швидкої доправили до медичного закладу 6 з них для огляду та надання можливої лікарської допомоги. Серед потерпілих - дитина.Рятувальники вжили заходів для запобігання пожежі та пожежним автомобілем перевернули автобус з кювету на колеса.Фельшер-рятувальник Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Луцьк надав медичну допомогу двом пасажирам, які потрапили в ДТП.Повідомлення до служби 101 надійшло о 17:37, на місці подіі працювали також співробітники 3-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Рожище, команда місцевоі пожежноі охорони с. Копачівка.Причини подіі встановлюються.