На Волині пасажирський автобус зіткнувся з МАЗом, серед потерпілих – дитина. ФОТО

На Волині пасажирський автобус зіткнувся з МАЗом, серед потерпілих – дитина. ФОТО
На Волині внаслідок ДТП за участі пасажирського автобуса та вантажівки довелося госпіталізувати кількох пасажирів.

Про це повідомили на сторінці ДСНС у Волинській області.

Волинські рятувальники залучались до ліквідації наслідків ДТП у Луцькому районі в с.Копачівка. Тут зіткнулись пасажирський автобус Mercedes-Benz сполученням Луцьк - Світязь з вантажним автомобілем МАЗ.

В автобусі перебувало 17 чоловік, карети швидкої доправили до медичного закладу 6 з них для огляду та надання можливої лікарської допомоги. Серед потерпілих - дитина.
На Волині пасажирський автобус зіткнувся з МАЗом, серед потерпілих – дитина. ФОТО
На Волині пасажирський автобус зіткнувся з МАЗом, серед потерпілих – дитина. ФОТО
На Волині пасажирський автобус зіткнувся з МАЗом, серед потерпілих – дитина. ФОТО
На Волині пасажирський автобус зіткнувся з МАЗом, серед потерпілих – дитина. ФОТО

Рятувальники вжили заходів для запобігання пожежі та пожежним автомобілем перевернули автобус з кювету на колеса.

Фельшер-рятувальник Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Луцьк надав медичну допомогу двом пасажирам, які потрапили в ДТП.

Повідомлення до служби 101 надійшло о 17:37, на місці подіі працювали також співробітники 3-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Рожище, команда місцевоі пожежноі охорони с. Копачівка.
Причини подіі встановлюються.
На Волині пасажирський автобус зіткнувся з МАЗом, серед потерпілих – дитина. ФОТО
На Волині пасажирський автобус зіткнувся з МАЗом, серед потерпілих – дитина. ФОТО

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Теги: ДТП, Луцьк, Світязь, Копачівка
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