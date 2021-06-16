Приклав ніж до шиї: у Луцьку донецький рецидивіст ледь не зарізав неповнолітнього

Приклав ніж до шиї: у Луцьку донецький рецидивіст ледь не зарізав неповнолітнього
У Луцьку судили рецидивіста, який погрожував вбити неповнолітнього, приклавши ніж до шиї. Злочин трапився неподалік приміщення Апеляційного суду Волинської області.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, інформують Волинські новини.

З матеріалів справи відомо, що злочин трапився 20 березня близько 19 години поблизу будинку на вулиці Червоного Хреста, 8.

Роман Т., перебуваючи у нетверезому стані, підійшов до неповнолітнього та приставив до його шиї ножа. Хлопець злякався, що йому переріжуть сонну артерію. Далі злочинець переклав ножа в ліву руку та здійснив рух в сторону живота потерпілого. Однак хлопець ухилився та втік, злякавшись за своє життя.

Дії Романа Т. кваліфікували за ч. 1 ст. 129 КК України (протиправні дії, які виразились в погрозі вбивством, за наявності реальних підстав побоювання її здійснення). Про злочинця відомо, що він народився у Донецьку, раніше був судимий за вбивство.

Під час розгляду справи Роман Т. визнав свою вину, підтвердивши, що був п’яним під час злочину.

Неповнолітній потерпілий підтвердив, що обвинувачуваний погрожував йому вбивством. Хлопець поклався на думку суду щодо покарання, а ось його мати наполягала на суворій мірі покарання для злочинця.

Врахувавши обставини справи, суд призначив Роману Т. покарання у виді двох місяців арешту.

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Теги: рецидивіст, суд, Луцьк
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