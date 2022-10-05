У місті на Волині представили нового очільника поліції

У місті на Волині представили нового очільника поліції
У відділенні поліції № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського районного відділу поліції представили нового керівника.

Про це повідомляють у Володимирському районному відділі поліції.

Тимчасово виконуючим обовʼязки начальника став Анатолій Близнюк.

Начальник Володимирського районного відділу поліції майор поліції Василь Майданюк представив особовому складу відділення поліції № 1 нового керівника підрозділу 19 червня.

Анатолій Близнюк має за плечима великий життєвий і професійний досвід, до сьогодні майор поліції очолював Луцьке районне управління.

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Теги: поліція, Нововолинськ, призначення
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