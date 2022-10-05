У місті на Волині представили нового очільника поліції





Про це повідомляють у Володимирському районному відділі поліції.



Тимчасово виконуючим обовʼязки начальника став Анатолій Близнюк.



Начальник Володимирського районного відділу поліції майор поліції Василь Майданюк представив особовому складу відділення поліції № 1 нового керівника підрозділу 19 червня.



Анатолій Близнюк має за плечима великий життєвий і професійний досвід, до сьогодні майор поліції очолював Луцьке районне управління.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У відділенні поліції № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського районного відділу поліції представили нового керівника.Про це повідомляють у Володимирському районному відділі поліції.Тимчасово виконуючим обовʼязки начальника став Анатолій Близнюк.Начальник Володимирського районного відділу поліції майор поліції Василь Майданюк представив особовому складу відділення поліції № 1 нового керівника підрозділу 19 червня.Анатолій Близнюк має за плечима великий життєвий і професійний досвід, до сьогодні майор поліції очолював Луцьке районне управління.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію