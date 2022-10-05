У місті на Волині представили нового очільника поліції
Сьогодні, 21:56
У відділенні поліції № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського районного відділу поліції представили нового керівника.
Про це повідомляють у Володимирському районному відділі поліції.
Тимчасово виконуючим обовʼязки начальника став Анатолій Близнюк.
Начальник Володимирського районного відділу поліції майор поліції Василь Майданюк представив особовому складу відділення поліції № 1 нового керівника підрозділу 19 червня.
Анатолій Близнюк має за плечима великий життєвий і професійний досвід, до сьогодні майор поліції очолював Луцьке районне управління.
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Про це повідомляють у Володимирському районному відділі поліції.
Тимчасово виконуючим обовʼязки начальника став Анатолій Близнюк.
Начальник Володимирського районного відділу поліції майор поліції Василь Майданюк представив особовому складу відділення поліції № 1 нового керівника підрозділу 19 червня.
Анатолій Близнюк має за плечима великий життєвий і професійний досвід, до сьогодні майор поліції очолював Луцьке районне управління.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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