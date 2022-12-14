Від отриманих поранень у госпіталі помер воїн з Волині Володимир Шаргут

Від отриманих поранень у госпіталі помер воїн з Волині Володимир Шаргут
У російсько-українській війні Волинь втратила ще одного військовослужбовця.

Від поранень у столичному госпіталі помер воїн з Нововолинська, - повідомляє міський голова Борис Карпус.

У Київському госпіталі внаслідок отриманих поранень зупинилося серце воїна Володимира Шаргута, 1988 року народження.
Певний час він з родиною мешкав у Нововолинську, але родом із міста Пустомити Львівської області. Там, на батьківщині Володимира, відбудеться прощання та чин погребіння.

Колектив інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

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Теги: Нововолинськ, смерть, війна
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