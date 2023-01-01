ЗСУ збили черговий гелікоптер росіян за 16 мільйонів доларів: добрі новини від ВолиньPost за 19 червня
19 червень, 23:23
Сьогодні особливо тішать втрати ворога. Сили оборони відправили до пекла понад 630 рашистів і знищили за кілька днів уже четвертий ворожий «Алігатор» за 16 мільйонів доларів.
Про ці та інші позитивні новини 19 червня – у традиційній добірці.
У Луцьку провели благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ
В обласному центрі Волині днями організували благодійний ярмарок «З'їв каші – допоможи ЗСУ нашим» на підтримку військових. Захід влаштували з метою зібрати кошти на автомобіль або антидронову рушницю для бійців, який доставить на передову волонтер Сергій Добродомов, відомий як «Дєд Волинь».
Наступна поїздка з Луцька до бійців на схід запланована на 22 червня. Волонтер везтиме автівку, яка була в ремонті, а також іншу допомогу.
ЗСУ збили черговий гелікоптер росіян за 16 мільйонів доларів
Це вже четвертий знищений Ка-52 окупантів за три дні. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в етері телемарафону розповідав, що ще два «Алігатори» вдалося знищити 17 червня на Донецькому напрямку. Ще один такий вертоліт українські військові збили 16 червня.
«Алігатор» — одна з найновіших одиниць російської бойової авіації, яка є на озброєнні в рф, вартістю приблизно 16 мільйонів доларів. Гелікоптер оснащений протитанковим ракетним комплексом, гарматною установкою з лазерною системою наведення, авіабомбами та іншою зброєю.
На Волині облаштували укриття з вишитими рушниками та старовинним посудом. ВІДЕО
У Колківському центрі професійно-технічної освіти Луцького району завершили облаштовувати укриття площею 700 квадратних метрів. Його зробили в етностилі, що нагадує українську колківську криївку.
На стінах в укритті працівники закладу розвісили традиційні рушники, український стяг, стенд про Колківську повстанську республіку, картини з пейзажами, старовинний посуд, а також багато декоративних елементів. Частину приміщення обладнали для навчання студентів, аби освітній процес у разі повітряної тривоги не переривався.
Окрім того, у підвальне приміщення провели всі комунікації, wi-fi, обладнали тимчасовий медичний пункт, вбиральню й душову, встановили пічку.
Захисники за добу знищили 630 окупантів та гелікоптер
Росія втратила у війні з Україною 220 450 вояк. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 220 450 (+630) осіб,
- танків − 3 989 (+5) од,
- бойових броньованих машин − 7 735 (+6) од,
- артилерійських систем − 3 865 (+18) од,
- РСЗВ − 610 (+0) од,
- засобів ППО − 370 (+6) од,
- літаків − 314 (+0) од,
- гелікоптерів − 305 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 383 (+12) од,
- крилатих ракет − 1 211 (+0) од,
- кораблів/катерів − 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 6 613 (+42) од,
- спеціальної техніки − 526 (+4) од.
На завершення театрального сезону волинські артисти заспівали українські пісні, які присвоїла росія. ФОТО. ВІДЕО
Учора, 18 червня, у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбувся концерт-вистава «При ватрі» з нагоди завершення 83-го сезону.
На сцені лунали українські хіти, які присвоїла росія. Наприклад, «Дым сигарет с ментолом», «Вставай, страна огромная» і навіть «Ех, яблочко» – усі ці пісні були перекладені з української та популяризовані як російські. Тож на концерті ці та інші композиції співали рідною мовою, повертаючи історичну справедливість.
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Десятикілометрову дистанцію волинянин подолав за 40.37 хв. Він випередив на три секунди срібного призера, німця Джонатана Гілберта, який є віцечемпіоном Олімпіади-2020 на 50 км.
Волинянка отримала свідоцтво авторського права на свою музику
Відтепер свідоцтво авторського права на свою музику має Наталія Горщар з Любешева, котра разом зі своїм чоловіком утворила рок-гурт «Natalika».
У селі на Волині жінка пече азербайджанський хліб в тандирі
Ольга Алієва народилася українкою та душею відчуває себе також і азербайджанкою. Адже понад двадцять років її життя минуло в Азербайджані, за які поріднилася з представниками народу цієї країни, полюбила і перейняла їхні традиції, культуру, котру продовжує плекати у селі Верхи, де мешкає тепер.
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Про ці та інші позитивні новини 19 червня – у традиційній добірці.
У Луцьку провели благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ
В обласному центрі Волині днями організували благодійний ярмарок «З'їв каші – допоможи ЗСУ нашим» на підтримку військових. Захід влаштували з метою зібрати кошти на автомобіль або антидронову рушницю для бійців, який доставить на передову волонтер Сергій Добродомов, відомий як «Дєд Волинь».
Наступна поїздка з Луцька до бійців на схід запланована на 22 червня. Волонтер везтиме автівку, яка була в ремонті, а також іншу допомогу.
ЗСУ збили черговий гелікоптер росіян за 16 мільйонів доларів
Це вже четвертий знищений Ка-52 окупантів за три дні. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в етері телемарафону розповідав, що ще два «Алігатори» вдалося знищити 17 червня на Донецькому напрямку. Ще один такий вертоліт українські військові збили 16 червня.
«Алігатор» — одна з найновіших одиниць російської бойової авіації, яка є на озброєнні в рф, вартістю приблизно 16 мільйонів доларів. Гелікоптер оснащений протитанковим ракетним комплексом, гарматною установкою з лазерною системою наведення, авіабомбами та іншою зброєю.
На Волині облаштували укриття з вишитими рушниками та старовинним посудом. ВІДЕО
У Колківському центрі професійно-технічної освіти Луцького району завершили облаштовувати укриття площею 700 квадратних метрів. Його зробили в етностилі, що нагадує українську колківську криївку.
На стінах в укритті працівники закладу розвісили традиційні рушники, український стяг, стенд про Колківську повстанську республіку, картини з пейзажами, старовинний посуд, а також багато декоративних елементів. Частину приміщення обладнали для навчання студентів, аби освітній процес у разі повітряної тривоги не переривався.
Окрім того, у підвальне приміщення провели всі комунікації, wi-fi, обладнали тимчасовий медичний пункт, вбиральню й душову, встановили пічку.
Захисники за добу знищили 630 окупантів та гелікоптер
Росія втратила у війні з Україною 220 450 вояк. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 220 450 (+630) осіб,
- танків − 3 989 (+5) од,
- бойових броньованих машин − 7 735 (+6) од,
- артилерійських систем − 3 865 (+18) од,
- РСЗВ − 610 (+0) од,
- засобів ППО − 370 (+6) од,
- літаків − 314 (+0) од,
- гелікоптерів − 305 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 383 (+12) од,
- крилатих ракет − 1 211 (+0) од,
- кораблів/катерів − 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 6 613 (+42) од,
- спеціальної техніки − 526 (+4) од.
На завершення театрального сезону волинські артисти заспівали українські пісні, які присвоїла росія. ФОТО. ВІДЕО
Учора, 18 червня, у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбувся концерт-вистава «При ватрі» з нагоди завершення 83-го сезону.
На сцені лунали українські хіти, які присвоїла росія. Наприклад, «Дым сигарет с ментолом», «Вставай, страна огромная» і навіть «Ех, яблочко» – усі ці пісні були перекладені з української та популяризовані як російські. Тож на концерті ці та інші композиції співали рідною мовою, повертаючи історичну справедливість.
Аби переглянути фото та відео, натисніть на заголовок
Волинський легкоатлет – переможець світового турніру зі спортивної ходьби
Легкоатлет з Волині Іван Банзерук виборов «золото» на світовому турнірі World Race Walking Tour від World Athletics.
Десятикілометрову дистанцію волинянин подолав за 40.37 хв. Він випередив на три секунди срібного призера, німця Джонатана Гілберта, який є віцечемпіоном Олімпіади-2020 на 50 км.
Волинянка отримала свідоцтво авторського права на свою музику
Відтепер свідоцтво авторського права на свою музику має Наталія Горщар з Любешева, котра разом зі своїм чоловіком утворила рок-гурт «Natalika».
У селі на Волині жінка пече азербайджанський хліб в тандирі
Ольга Алієва народилася українкою та душею відчуває себе також і азербайджанкою. Адже понад двадцять років її життя минуло в Азербайджані, за які поріднилася з представниками народу цієї країни, полюбила і перейняла їхні традиції, культуру, котру продовжує плекати у селі Верхи, де мешкає тепер.
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