ЗСУ збили черговий гелікоптер росіян за 16 мільйонів доларів: добрі новини від ВолиньPost за 19 червня

Сьогодні особливо тішать втрати ворога. Сили оборони відправили до пекла понад 630 рашистів і знищили за кілька днів уже четвертий ворожий «Алігатор» за 16 мільйонів доларів.Про ці та інші позитивні новини 19 червня – у традиційній добірці.В обласному центрі Волині днями організували благодійний ярмарок «З'їв каші – допоможи ЗСУ нашим» на підтримку військових. Захід влаштували з метою зібрати кошти на автомобіль або антидронову рушницю для бійців, який доставить на передову волонтер, відомий як «Дєд Волинь».Наступна поїздка з Луцька до бійців на схід запланована на 22 червня. Волонтер везтиме автівку, яка була в ремонті, а також іншу допомогу.Це вже четвертий знищений Ка-52 окупантів за три дні. Речник Повітряних силв етері телемарафону розповідав, що ще два «Алігатори» вдалося знищити 17 червня на Донецькому напрямку. Ще один такий вертоліт українські військові збили 16 червня.«Алігатор» — одна з найновіших одиниць російської бойової авіації, яка є на озброєнні в рф, вартістю приблизно 16 мільйонів доларів. Гелікоптер оснащений протитанковим ракетним комплексом, гарматною установкою з лазерною системою наведення, авіабомбами та іншою зброєю.У Колківському центрі професійно-технічної освіти Луцького району завершили облаштовувати укриття площею 700 квадратних метрів. Його зробили в етностилі, що нагадує українську колківську криївку.На стінах в укритті працівники закладу розвісили традиційні рушники, український стяг, стенд про Колківську повстанську республіку, картини з пейзажами, старовинний посуд, а також багато декоративних елементів. Частину приміщення обладнали для навчання студентів, аби освітній процес у разі повітряної тривоги не переривався.Окрім того, у підвальне приміщення провели всі комунікації, wi-fi, обладнали тимчасовий медичний пункт, вбиральню й душову, встановили пічку.Росія втратила у війні з Україною 220 450 вояк. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.23 орієнтовно склали:- особового складу − близько 220 450 (+630) осіб,- танків − 3 989 (+5) од,- бойових броньованих машин − 7 735 (+6) од,- артилерійських систем − 3 865 (+18) од,- РСЗВ − 610 (+0) од,- засобів ППО − 370 (+6) од,- літаків − 314 (+0) од,- гелікоптерів − 305 (+1) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 383 (+12) од,- крилатих ракет − 1 211 (+0) од,- кораблів/катерів − 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн − 6 613 (+42) од,- спеціальної техніки − 526 (+4) од.Учора, 18 червня, у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбувся концерт-вистава «При ватрі» з нагоди завершення 83-го сезону.На сцені лунали українські хіти, які присвоїла росія. Наприклад, «Дым сигарет с ментолом», «Вставай, страна огромная» і навіть «Ех, яблочко» – усі ці пісні були перекладені з української та популяризовані як російські. Тож на концерті ці та інші композиції співали рідною мовою, повертаючи історичну справедливість.Легкоатлет з Волинівиборов «золото» на світовому турнірі World Race Walking Tour від World Athletics.Десятикілометрову дистанцію волинянин подолав за 40.37 хв. Він випередив на три секунди срібного призера, німця, який є віцечемпіоном Олімпіади-2020 на 50 км.Відтепер свідоцтво авторського права на свою музику має Наталія Горщар з Любешева, котра разом зі своїм чоловіком утворила рок-гурт «Natalika».Ольга Алієва народилася українкою та душею відчуває себе також і азербайджанкою. Адже понад двадцять років її життя минуло в Азербайджані, за які поріднилася з представниками народу цієї країни, полюбила і перейняла їхні традиції, культуру, котру продовжує плекати у селі Верхи, де мешкає тепер.