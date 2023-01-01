На завершення театрального сезону волинські артисти заспівали українські пісні, які присвоїла росія. ФОТО. ВІДЕО

На завершення театрального сезону волинські артисти заспівали українські пісні, які присвоїла росія. ФОТО. ВІДЕО
Учора, 18 червня, у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбувся концерт-вистава «При ватрі» з нагоди завершення 83-го сезону.

Як це було – у фото та відео театру.

На сцені лунали українські хіти, які присвоїла росія. Наприклад, «Дым сигарет с ментолом», «Вставай, страна огромная» і навіть «Ех, яблочко» – усі ці пісні були перекладені з української та популяризовані як російські. Тож на концерті ці та інші композиції співали рідною мовою, повертаючи історичну справедливість.

«Це якраз той випадок, коли концерт – на часі. На часі знати свою історію, культуру. Свої пісні, які ми роками вважали російськими», – ділиться глядачка.



Унікальний сценарій Дарини Гребенко, режисура заслуженої артистки України Світлани Органістої, живий звук від оркестру театру під керівництвом заслуженого артиста України Миколи Гнатюка, а також яскраві акторські та вокальні роботи висвітлили один із масштабних російських грабунків – крадіжку української культурної спадщини.

Глядачі та глядачки оцінили концепцію заходу і вже чекають на новий театральний сезон: «Це не просто концерт, це – вистава. Оця ватра! Все – до болю актуальне, як є насправді. Надіюсь, що ще раз потраплю на такий концерт, коли він буде наступного сезону».


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Теги: концерт, Луцьк, театр
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