Україна поки не має доказів розміщення росією ядерної зброї у Білорусі, – Веніславський





Про це член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник Президента у ВР Федір Веніславський під час брифінгу в Медіацентрі "Україна – Укрінформ", відповідаючи на запитання кореспондента агентства.



"Ми на засіданні комітету в закритому режимі заслуховували представників розвідувального співтовариства України. Наразі достеменної доказової бази про те, що ядерна зброя вже передислокована на територію Республіки Білорусь, ми не маємо", – сказав він.



Водночас член оборонного парламентського комітету підкреслив, що сховища для розташування ядерної зброї в Білорусі ретельно підготовлені. Окрім того, за його словами, українська влада зараз консолідує зусилля міжнародної спільноти задля запобігання загрозам, які можуть виникнути внаслідок відповідного потенційного переміщення.



25 травня міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території. Того ж дня Олександр Лукашенко заявив, що ядерну зброю РФ уже почали переміщувати до Білорусі. Володимир Путін на зустрічі з Лукашенком у Сочі повідомив, що тактичну ядерну зброю доправлять до Республіки Білорусь після 7-8 липня.



16 червня президент російської федерації заявив, що до Білорусі

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна наразі не має доказів розміщення російською федерацією ядерної зброї на території Республіки Білорусь.Про це член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник Президента у ВР заявив під час брифінгу в Медіацентрі "Україна – Укрінформ", відповідаючи на запитання кореспондента агентства."Ми на засіданні комітету в закритому режимі заслуховували представників розвідувального співтовариства України. Наразі достеменної доказової бази про те, що ядерна зброя вже передислокована на територію Республіки Білорусь, ми не маємо", – сказав він.Водночас член оборонного парламентського комітету підкреслив, що сховища для розташування ядерної зброї в Білорусі ретельно підготовлені. Окрім того, за його словами, українська влада зараз консолідує зусилля міжнародної спільноти задля запобігання загрозам, які можуть виникнути внаслідок відповідного потенційного переміщення.25 травня міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території. Того ж дня Олександр Лукашенко заявив, що ядерну зброю РФ уже почали переміщувати до Білорусі.на зустрічі зу Сочі повідомив, що тактичну ядерну зброю доправлять до Республіки Білорусь після 7-8 липня.16 червня президент російської федерації заявив, що до Білорусі доставлено першу партію ядерних зарядів , які планується розмістити на території країни.

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