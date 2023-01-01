Екскомандир волинської бригади на фронті попрощався з бойовим прапором

Екскомандир волинської бригади на фронті попрощався з бойовим прапором
Командир 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого полковник Олександр Охріменко в районі ведення бойових дій попрощався з Бойовим прапором військової частини.

Про це йдеться на сторінці бригади.

Олександр Охріменко наголосив, що пишається військовим колективом, який очолював, подякував побратимам за службу, за тяжкий фронтовий шлях, який пройшли разом.

Командування Князівською бригадою Олександр Охріменко прийняв на себе в жовтні 2021 року. З початком повномасштабного вторгнення під командуванням полковника Олександра Охріменка 14 омбр імені князя Романа Великого пройшла жорстокі і звитяжні бої на Київщині та Житомирщині, на Миколаївщині і Донбасі, звільнила від окупантів значну частину Харківщини, де продовжує виконувати завдання за призначенням.

Під командуванням Олександра Охріменка Князівській 14 бригаді присвоєно почесну відзнаку Президента України «За мужність та відвагу».

Нагадаємо, командира волинської бригади перевели в іншу військову частину.

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Теги: 14 ОМБр, Олександр Охріменко, прощання
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