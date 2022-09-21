У Луцьку велосипедист влетів під колеса авто. ВІДЕО

У Луцьку на вулиці Набережній легковик збив велосипедиста.Момент зіткнення велосипедиста та легковика потрапив на камери спостереження, - повідомили у патрульній поліції Волині.Сталося ДТП 18 червня, близько 16-ї години, на вулиці Набережній, що у Луцьку. 34-річний велосипедист знехтував правилами дорожнього руху та допустив зіткнення з автомобілем Peugeot, яким керував 33-річний чоловік.На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався, автомобіль механічних ушкоджень не зазнав.Учасники аварії повідомили, що допомоги поліції не потребують та розберуться у ситуації самостійно.