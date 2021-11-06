На Волині мотоцикліст потрапив у ДТП: його забрала «швидка»





Про це інформує



ДТП трапилась у понеділок, 19 червня, на вулиці Устилузькій у Володимирі: біля пішохідного переходу зіткнулися легковик KIA та мотоцикл.



Внаслідок зіткнення постраждав мотоцикліст. його забрала «швидка». Транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень.



На місці працювала слідчо-оперативна група поліції.



Деталі – згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легковика і мотоцикла.Про це інформує Буг з посиланням на очевидців.ДТП трапилась у понеділок, 19 червня, на вулиці Устилузькій у Володимирі: біля пішохідного переходу зіткнулися легковик KIA та мотоцикл.Внаслідок зіткнення постраждав мотоцикліст. його забрала «швидка». Транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень.На місці працювала слідчо-оперативна група поліції.Деталі – згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію