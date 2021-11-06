На Волині мотоцикліст потрапив у ДТП: його забрала «швидка»

На Волині мотоцикліст потрапив у ДТП: його забрала «швидка»
У Володимирі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легковика і мотоцикла.

Про це інформує Буг з посиланням на очевидців.

ДТП трапилась у понеділок, 19 червня, на вулиці Устилузькій у Володимирі: біля пішохідного переходу зіткнулися легковик KIA та мотоцикл.

Внаслідок зіткнення постраждав мотоцикліст. його забрала «швидка». Транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень.

На місці працювала слідчо-оперативна група поліції.

Деталі – згодом.

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Теги: ДТП, мотоцикліст, Володимир
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