На Волині мотоцикліст потрапив у ДТП: його забрала «швидка»
Сьогодні, 12:32
У Володимирі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легковика і мотоцикла.
Про це інформує Буг з посиланням на очевидців.
ДТП трапилась у понеділок, 19 червня, на вулиці Устилузькій у Володимирі: біля пішохідного переходу зіткнулися легковик KIA та мотоцикл.
Внаслідок зіткнення постраждав мотоцикліст. його забрала «швидка». Транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень.
На місці працювала слідчо-оперативна група поліції.
Деталі – згодом.
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Про це інформує Буг з посиланням на очевидців.
ДТП трапилась у понеділок, 19 червня, на вулиці Устилузькій у Володимирі: біля пішохідного переходу зіткнулися легковик KIA та мотоцикл.
Внаслідок зіткнення постраждав мотоцикліст. його забрала «швидка». Транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень.
На місці працювала слідчо-оперативна група поліції.
Деталі – згодом.
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