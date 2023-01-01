П'ятихатки на Запоріжжі звільнили воїни 2-го стрілецького батальйону з Волині та 128-ої Закарпатської бригади. ВІДЕО
Сьогодні, 12:20
Селище П'ятихатки Запорізької області звільнили воїни 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади та 2-го окремого стрілецького батальйону з Волині.
Відео зі звільненого населеного пункту опублікували на фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.
"Рашисти тікали, кидаючи техніку й боєприпаси", — зазначили військові на відео.
Нагадаємо, як повідомила заступниця заступниця міністра оборони Ганна Маляр, в ході двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках підрозділами ОСУВ “Таврія” було звільнено 8 населених пунктів: Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П'ятихатки.
В цілому підрозділи на таврійському напрямку просунулися в глибину противника до 7 км.
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Відео зі звільненого населеного пункту опублікували на фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.
"Рашисти тікали, кидаючи техніку й боєприпаси", — зазначили військові на відео.
Нагадаємо, як повідомила заступниця заступниця міністра оборони Ганна Маляр, в ході двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках підрозділами ОСУВ “Таврія” було звільнено 8 населених пунктів: Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П'ятихатки.
В цілому підрозділи на таврійському напрямку просунулися в глибину противника до 7 км.
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