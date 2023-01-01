П'ятихатки на Запоріжжі звільнили воїни 2-го стрілецького батальйону з Волині та 128-ої Закарпатської бригади. ВІДЕО

П'ятихатки на Запоріжжі звільнили воїни 2-го стрілецького батальйону з Волині та 128-ої Закарпатської бригади. ВІДЕО
Селище П'ятихатки Запорізької області звільнили воїни 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади та 2-го окремого стрілецького батальйону з Волині.

Відео зі звільненого населеного пункту опублікували на фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

"Рашисти тікали, кидаючи техніку й боєприпаси", — зазначили військові на відео.


Нагадаємо, як повідомила заступниця заступниця міністра оборони Ганна Маляр, в ході двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках підрозділами ОСУВ “Таврія” було звільнено 8 населених пунктів: Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П'ятихатки.

В цілому підрозділи на таврійському напрямку просунулися в глибину противника до 7 км.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині мотоцикліст потрапив у ДТП: його забрала «швидка»
Сьогодні, 12:32
П'ятихатки на Запоріжжі звільнили воїни 2-го стрілецького батальйону з Волині та 128-ої Закарпатської бригади. ВІДЕО
Сьогодні, 12:20
У Міноборони розповіли про нові злочини росіян на окупованих територіях
Сьогодні, 11:45
На Волині затримали 28-річного велосипедиста з наркотиками
Сьогодні, 11:40
Небайдужі волиняни вирушили на Херсонщину допомагати долати наслідки підтоплення
Сьогодні, 11:25
Схожі новини
Лучани провели в останню дорогу Героїв Івана Бондарука, Сергія Доценка та Геннадія Сижука Лучани провели в останню дорогу Героїв Івана Бондарука, Сергія Доценка та Геннадія Сижука
16 червень, 17:01
На Запоріжжі загинув Герой з Волині Денис Єлюбаєв На Запоріжжі загинув Герой з Волині Денис Єлюбаєв
16 червень, 15:27
Завтра у Луцьку прощатимуться із Героєм Дмитром Гончаруком Завтра у Луцьку прощатимуться із Героєм Дмитром Гончаруком
14 червень, 13:00
На Запоріжжі загинув Герой з Волині Володимир Шоцький На Запоріжжі загинув Герой з Волині Володимир Шоцький
14 червень, 12:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині мотоцикліст потрапив у ДТП: його забрала «швидка»
Сьогодні, 12:32
 0
П'ятихатки на Запоріжжі звільнили воїни 2-го стрілецького батальйону з Волині та 128-ої Закарпатської бригади. ВІДЕО
Сьогодні, 12:20
 0
У Міноборони розповіли про нові злочини росіян на окупованих територіях
Сьогодні, 11:45
 0
На Волині затримали 28-річного велосипедиста з наркотиками
Сьогодні, 11:40
 0
Небайдужі волиняни вирушили на Херсонщину допомагати долати наслідки підтоплення
Сьогодні, 11:25
 0
Медіа
відео
1/8