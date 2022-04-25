На Волині затримали 28-річного велосипедиста з наркотиками
Сьогодні, 11:40
У Ковелі патрульні виявили у 28-річного велосипедиста п’ять пакетиків з наркотичними речовинами.
Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волинської області.
У неділю, 18 червня, близько 16:00, на вулиці Модеста Левицького у Ковелі патрульні помітили велосипедиста, який, побачивши службове авто, почав нервувати та пришвидшив рух.
Патрульні зупинили чоловіка, ним виявився 28-річний місцевий житель, який раніше притягувався до відповідальності за наркозлочини.
«Під час огляду у нього виявили п’ять зіп-пакетів з речовинами, що за зовнішніми ознаками були схожі на наркотичні. У двох пакетиках містилася речовина зеленого кольору рослинного походження, ще у трьох – кристалізована речовина білого та синього забарвлення», – йдеться у дописі.
На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка надасть кваліфіковану оцінку діям чоловіка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волинської області.
У неділю, 18 червня, близько 16:00, на вулиці Модеста Левицького у Ковелі патрульні помітили велосипедиста, який, побачивши службове авто, почав нервувати та пришвидшив рух.
Патрульні зупинили чоловіка, ним виявився 28-річний місцевий житель, який раніше притягувався до відповідальності за наркозлочини.
«Під час огляду у нього виявили п’ять зіп-пакетів з речовинами, що за зовнішніми ознаками були схожі на наркотичні. У двох пакетиках містилася речовина зеленого кольору рослинного походження, ще у трьох – кристалізована речовина білого та синього забарвлення», – йдеться у дописі.
На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка надасть кваліфіковану оцінку діям чоловіка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
П'ятихатки на Запоріжжі звільнили воїни 2-го стрілецького батальйону з Волині та 128-ої Закарпатської бригади. ВІДЕО
Сьогодні, 12:20
На Волині затримали 28-річного велосипедиста з наркотиками
Сьогодні, 11:40
Звільнили з посади старосту Прилуцького старостинського округу
Сьогодні, 11:08
Медіа