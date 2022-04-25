На Волині затримали 28-річного велосипедиста з наркотиками

У Ковелі патрульні виявили у 28-річного велосипедиста п’ять пакетиків з наркотичними речовинами.Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волинської області.У неділю, 18 червня, близько 16:00, на вулиці Модеста Левицького у Ковелі патрульні помітили велосипедиста, який, побачивши службове авто, почав нервувати та пришвидшив рух.Патрульні зупинили чоловіка, ним виявився 28-річний місцевий житель, який раніше притягувався до відповідальності за наркозлочини.«Під час огляду у нього виявили п’ять зіп-пакетів з речовинами, що за зовнішніми ознаками були схожі на наркотичні. У двох пакетиках містилася речовина зеленого кольору рослинного походження, ще у трьох – кристалізована речовина білого та синього забарвлення», – йдеться у дописі.На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка надасть кваліфіковану оцінку діям чоловіка.