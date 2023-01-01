Звільнили з посади старосту Прилуцького старостинського округу

Звільнили з посади старосту Прилуцького старостинського округу
Олександра Гурського звільнили з посади старости Прилуцького старостинського округу.

Про це інформують у Луцькраді.

Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 19 червня, обранці громади на позачерговій 46-й сесії Луцької міської ради.

Враховуючи те, що Гурський Олександр Григорович подав заяву про звільнення з посади старости Прилуцького старостинського округу за угодою сторін, виникла необхідність достроково припинити його повноваження старости та вивести Олександра Гурського зі складу виконавчого комітету міської ради.

Нагадаємо, новим головою Луцької районної ради став депутат від партії «За майбутнє» Олександр Гурський, староста Прилуцького старостинського округу Луцької громади.

Таємне голосування щодо обрання нового голови райради відбулося під час позачергової сесії Луцької районної ради.

Олександра Омельчука, який втік за кордон, звільнили з посади голови Луцької райради.

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Теги: Луцька райрада, Олександр Гурський, звільнення
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