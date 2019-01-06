Громада на Волині відправила 49 дітей на відпочинок у Німеччину. ВІДЕО





Про це повідомив голова громади Борис Карпус.



Два тижні нововолинці проведуть у наметовому таборі міста Ноймюнстер. На них чекають цікаві розваги, ігри та дружнє спілкування.



"Дякую містам-партнерам, які охоче приймають наших діток на відпочинок та дарують їм літні канікули без війни", - йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 49 дітей Нововолинської громади поїхали на відпочинок у Німеччину. Це учні пільгових категорій: діти загиблих захисників, учасників бойових дій, ВПО.Про це повідомив голова громадиДва тижні нововолинці проведуть у наметовому таборі міста Ноймюнстер. На них чекають цікаві розваги, ігри та дружнє спілкування."Дякую містам-партнерам, які охоче приймають наших діток на відпочинок та дарують їм літні канікули без війни", - йдеться в дописі.

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