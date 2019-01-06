Громада на Волині відправила 49 дітей на відпочинок у Німеччину. ВІДЕО

Громада на Волині відправила 49 дітей на відпочинок у Німеччину. ВІДЕО
49 дітей Нововолинської громади поїхали на відпочинок у Німеччину. Це учні пільгових категорій: діти загиблих захисників, учасників бойових дій, ВПО.

Про це повідомив голова громади Борис Карпус.

Два тижні нововолинці проведуть у наметовому таборі міста Ноймюнстер. На них чекають цікаві розваги, ігри та дружнє спілкування.

"Дякую містам-партнерам, які охоче приймають наших діток на відпочинок та дарують їм літні канікули без війни", - йдеться в дописі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Нововолинськ, Німеччина, відпочинок, діти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
то виявиться, що діти чиновників- це самі обездолені
Відповісти
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині відкрили меморіальну дошку Герою Олександру Оніщуку, який помер у госпіталі
Сьогодні, 10:50
Громада на Волині відправила 49 дітей на відпочинок у Німеччину. ВІДЕО
Сьогодні, 10:35
Росія перекидає кілька тисяч вояк із району Каховської ГЕС на Запорізький та Бахмутський напрямки
Сьогодні, 10:20
Двоє дітей – у лікарні: у поліції розповіли деталі аварії біля Луцька. ФОТО
Сьогодні, 10:09
На Волині внаслідок негоди підтопило два будинки. ФОТО
Сьогодні, 09:55
Схожі новини
Уже 27 років волинські школярі з малозабезпечених сімей їздять на відпочинок у Німеччину Уже 27 років волинські школярі з малозабезпечених сімей їздять на відпочинок у Німеччину
06 січень, 2019, 08:11
У волинському пологовому за тиждень народилися 12 діток. ФОТО У волинському пологовому за тиждень народилися 12 діток. ФОТО
08 лютий, 06:00
Волинські рятувальники провідали дітей у лікарні, яких витягнули з крижаної води у Нововолинську. ВІДЕО Волинські рятувальники провідали дітей у лікарні, яких витягнули з крижаної води у Нововолинську. ВІДЕО
24 січень, 14:00
Дітей, яких витягнули з крижаної води у Нововолинську, медики змогли повернути до життя Дітей, яких витягнули з крижаної води у Нововолинську, медики змогли повернути до життя
07 січень, 14:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині відкрили меморіальну дошку Герою Олександру Оніщуку, який помер у госпіталі
Сьогодні, 10:50
 0
Громада на Волині відправила 49 дітей на відпочинок у Німеччину. ВІДЕО
Сьогодні, 10:35
 0
Росія перекидає кілька тисяч вояк із району Каховської ГЕС на Запорізький та Бахмутський напрямки
Сьогодні, 10:20
 0
Двоє дітей – у лікарні: у поліції розповіли деталі аварії біля Луцька. ФОТО
Сьогодні, 10:09
 0
На Волині внаслідок негоди підтопило два будинки. ФОТО
Сьогодні, 09:55
 0
Медіа
відео
1/8