Двоє дітей – у лікарні: у поліції розповіли деталі аварії біля Луцька. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася учора, 18 червня, на автодорозі поблизу села Дачне.



40-річна жителька Рівненської області, керуючи автомобілем Peugeot 5008, допустила зіткнення із легковиком Opel Omega під керуванням 23-річного жителя Ківерець.



Внаслідок автопригоди обидва водії отримала тілесні ушкодження, вони не госпіталізовувались. Також у ДТП постраждали троє пасажирів автомобіля Peugeot 5008 віком, 16, 12 та 5 років, двоє із них у – лікарні.



За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



Триває слідство.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поблизу Луцька зітнулися два легковики : постраждали троє пасажирів віком 16, 12 та 5 років, двоє із них у – лікарні.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася учора, 18 червня, на автодорозі поблизу села Дачне.40-річна жителька Рівненської області, керуючи автомобілем Peugeot 5008, допустила зіткнення із легковиком Opel Omega під керуванням 23-річного жителя Ківерець.Внаслідок автопригоди обидва водії отримала тілесні ушкодження, вони не госпіталізовувались. Також у ДТП постраждали троє пасажирів автомобіля Peugeot 5008 віком, 16, 12 та 5 років, двоє із них у – лікарні.За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Триває слідство.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію