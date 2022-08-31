Двоє дітей – у лікарні: у поліції розповіли деталі аварії біля Луцька. ФОТО

Двоє дітей – у лікарні: у поліції розповіли деталі аварії біля Луцька. ФОТО
Поблизу Луцька зітнулися два легковики: постраждали троє пасажирів віком 16, 12 та 5 років, двоє із них у – лікарні.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 18 червня, на автодорозі поблизу села Дачне.

40-річна жителька Рівненської області, керуючи автомобілем Peugeot 5008, допустила зіткнення із легковиком Opel Omega під керуванням 23-річного жителя Ківерець.

Внаслідок автопригоди обидва водії отримала тілесні ушкодження, вони не госпіталізовувались. Також у ДТП постраждали троє пасажирів автомобіля Peugeot 5008 віком, 16, 12 та 5 років, двоє із них у – лікарні.

За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Двоє дітей – у лікарні: у поліції розповіли деталі аварії біля Луцька. ФОТО

Триває слідство.
Двоє дітей – у лікарні: у поліції розповіли деталі аварії біля Луцька. ФОТО
Двоє дітей – у лікарні: у поліції розповіли деталі аварії біля Луцька. ФОТО




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Теги: Волинь, ДТП, діти
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