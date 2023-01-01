Захисники за добу знищили 630 окупантів та гелікоптер





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.23 орієнтовно склали:



особового складу − близько 220 450 (+630) осіб ліквідовано,



танків − 3 989 (+5) од,



бойових броньованих машин − 7 735 (+6) од,



артилерійських систем − 3 865 (+18) од,



РСЗВ − 610 (+0) од,



засобів ППО − 370 (+6) од,



літаків − 314 (+0) од,



гелікоптерів − 305 (+1) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 383 (+12) од,



крилатих ракет − 1 211 (+0) од,



кораблів/катерів − 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн − 6 613 (+42) од,



спеціальної техніки − 526 (+4) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія втратила у війні з Україною 220 450 вояк.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.23 орієнтовно склали:особового складу − близько 220 450 (+630) осіб ліквідовано,танків − 3 989 (+5) од,бойових броньованих машин − 7 735 (+6) од,артилерійських систем − 3 865 (+18) од,РСЗВ − 610 (+0) од,засобів ППО − 370 (+6) од,літаків − 314 (+0) од,гелікоптерів − 305 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 383 (+12) од,крилатих ракет − 1 211 (+0) од,кораблів/катерів − 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн − 6 613 (+42) од,спеціальної техніки − 526 (+4) од.Дані уточнюються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію