Захисники за добу знищили 630 окупантів та гелікоптер
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Росія втратила у війні з Україною 220 450 вояк.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.23 орієнтовно склали:
особового складу − близько 220 450 (+630) осіб ліквідовано,
танків − 3 989 (+5) од,
бойових броньованих машин − 7 735 (+6) од,
артилерійських систем − 3 865 (+18) од,
РСЗВ − 610 (+0) од,
засобів ППО − 370 (+6) од,
літаків − 314 (+0) од,
гелікоптерів − 305 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 383 (+12) од,
крилатих ракет − 1 211 (+0) од,
кораблів/катерів − 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн − 6 613 (+42) од,
спеціальної техніки − 526 (+4) од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.23 орієнтовно склали:
особового складу − близько 220 450 (+630) осіб ліквідовано,
танків − 3 989 (+5) од,
бойових броньованих машин − 7 735 (+6) од,
артилерійських систем − 3 865 (+18) од,
РСЗВ − 610 (+0) од,
засобів ППО − 370 (+6) од,
літаків − 314 (+0) од,
гелікоптерів − 305 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 383 (+12) од,
крилатих ракет − 1 211 (+0) од,
кораблів/катерів − 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн − 6 613 (+42) од,
спеціальної техніки − 526 (+4) од.
Дані уточнюються.
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