Захисники за добу знищили 630 окупантів та гелікоптер

Захисники за добу знищили 630 окупантів та гелікоптер
Росія втратила у війні з Україною 220 450 вояк.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.23 орієнтовно склали:

особового складу − близько 220 450 (+630) осіб ліквідовано,

танків − 3 989 (+5) од,

бойових броньованих машин − 7 735 (+6) од,

артилерійських систем − 3 865 (+18) од,

РСЗВ − 610 (+0) од,

засобів ППО − 370 (+6) од,

літаків − 314 (+0) од,

гелікоптерів − 305 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 383 (+12) од,

крилатих ракет − 1 211 (+0) од,

кораблів/катерів − 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 6 613 (+42) од,

спеціальної техніки − 526 (+4) од.

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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