Росія відмовила місії ООН у доступі до лівобережної Херсонщини

Росія відмовила місії ООН у доступі до лівобережної Херсонщини
Рф відмовилася пропускати гуманітарну місію ООН до людей на лівому березі Херсонської області, які постраждали внаслідок підриву окупантами Каховської гідроелектростанції.

Про це пише Українська правда з посиланням на заяву гуманітарної координаторки ООН в Україні Деніз Браун.

"ООН співпрацює з урядами України і рф щодо ефективної доставки гуманітарної допомоги всім людям, які постраждали внаслідок руйнування Каховської дамби.

Уряд рф поки що відхилив наш запит на доступ до територій, які знаходяться під його тимчасовим військовим контролем", - йдеться в повідомленні.

У заяві Брауна зазначається, що ООН продовжить працювати над пошуком доступу до людей на лівобережній Херсонщині.

"Ми закликаємо російську владу діяти відповідно до своїх зобов’язань за міжнародним гуманітарним правом", – заявила координаторка ООН.

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Теги: Росія, Україна, війна, Херсонщина, ООН
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