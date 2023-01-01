Курс валют у Луцьку 19 червня





Про це повідомляє



Євро купують за 40.56, а продають за – 40.78.



Щодо польського злотого, то його купують за 9.00, а продають за 9,10.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 19 червня готівковий курс долара становить 37.00, продають його за 37.18.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 40.56, а продають за – 40.78.Щодо польського злотого, то його купують за 9.00, а продають за 9,10.

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