ЗСУ звільнили вісім населених пунктів, − Маляр
Сьогодні, 09:20
Збройні сили України звільнили 8 населених пунктів на Бердянському та Мелітопольському напрямках.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
"В ході двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках за вказаний період підрозділами ОСУВ “Таврія” було звільнено 8 населених пунктів: Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне, Пятихатки.
В цілому підрозділи на таврійському напрямку просунулися в глибину противника до 7 км.
Звільнена на півдні площа складає 113 км2.
Активна робота Сил оборони таврійського напрямку триває", - йдеться в повідомленні.
Маляр зазначила, що за минулий тиждень ворог ніс суттєві втрати. Зокрема, минулого тижня втрати противника на всіх напрямках склали більше 4600 вбитих та поранених, крім того нашими оборонцями було взято в полон більше 80 бійців агресора.
"Також нашими силами оборони було знищено більше 400 одиниць ворожої техніки та озброєння, серед яких – вертольоти, танки, гаубиці, протитанковий ракетний комплекс та багато іншого", - повідомила заступниця міністра оборони.
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Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
"В ході двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках за вказаний період підрозділами ОСУВ “Таврія” було звільнено 8 населених пунктів: Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне, Пятихатки.
В цілому підрозділи на таврійському напрямку просунулися в глибину противника до 7 км.
Звільнена на півдні площа складає 113 км2.
Активна робота Сил оборони таврійського напрямку триває", - йдеться в повідомленні.
Маляр зазначила, що за минулий тиждень ворог ніс суттєві втрати. Зокрема, минулого тижня втрати противника на всіх напрямках склали більше 4600 вбитих та поранених, крім того нашими оборонцями було взято в полон більше 80 бійців агресора.
"Також нашими силами оборони було знищено більше 400 одиниць ворожої техніки та озброєння, серед яких – вертольоти, танки, гаубиці, протитанковий ракетний комплекс та багато іншого", - повідомила заступниця міністра оборони.
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