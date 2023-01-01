ЗСУ звільнили вісім населених пунктів, − Маляр





Про це Ганна Маляр.



"В ході двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках за вказаний період підрозділами ОСУВ “Таврія” було звільнено 8 населених пунктів: Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне, Пятихатки.



В цілому підрозділи на таврійському напрямку просунулися в глибину противника до 7 км.



Звільнена на півдні площа складає 113 км2.



Активна робота Сил оборони таврійського напрямку триває", - йдеться в повідомленні.



Маляр зазначила, що за минулий тиждень ворог ніс суттєві втрати. Зокрема, минулого тижня втрати противника на всіх напрямках склали більше 4600 вбитих та поранених, крім того нашими оборонцями було взято в полон більше 80 бійців агресора.



"Також нашими силами оборони було знищено більше 400 одиниць ворожої техніки та озброєння, серед яких – вертольоти, танки, гаубиці, протитанковий ракетний комплекс та багато іншого", - повідомила заступниця міністра оборони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України звільнили 8 населених пунктів на Бердянському та Мелітопольському напрямках.Про це повідомила заступниця міністра оборони"В ході двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках за вказаний період підрозділами ОСУВ “Таврія” було звільнено 8 населених пунктів: Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне, Пятихатки.В цілому підрозділи на таврійському напрямку просунулися в глибину противника до 7 км.Звільнена на півдні площа складає 113 км2.Активна робота Сил оборони таврійського напрямку триває", - йдеться в повідомленні.Маляр зазначила, що за минулий тиждень ворог ніс суттєві втрати. Зокрема, минулого тижня втрати противника на всіх напрямках склали більше 4600 вбитих та поранених, крім того нашими оборонцями було взято в полон більше 80 бійців агресора."Також нашими силами оборони було знищено більше 400 одиниць ворожої техніки та озброєння, серед яких – вертольоти, танки, гаубиці, протитанковий ракетний комплекс та багато іншого", - повідомила заступниця міністра оборони.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію