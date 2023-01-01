Уночі захисники збили 4 російських «Калібри» над Одещиною





Про це Сергій Братчук.



“Одещина: нічна ракетна атака з акваторії Чорного моря. Військові підтверджують: усі 4 “Калібри” знищені. Дякуємо силам ППО!” – йдеться у повідомленні.



У Повітряних силах розповіли, що уночі 19 червня противник завдав удару на південному та східному напрямках чотирма крилатими ракетами «Калібр» та чотирма ударними дронами іранського виробництва «Shahed-136/131».



Пуски крилатих ракет здійснювались з підводного човна у Чорному морі, «шахедів» – Із східного узбережжя Азовського моря.



Усі вісім повітряних цілей знищено протиповітряною обороною в зонах відповідальності повітряного командування «Південь» та повітряного командування «Схід».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вночі, 19 червня, російські окупанти завдали удару по Одещині чотирма ракетами “Калібр”. Усі вони були збиті силами ППО.Про це повідомив голова громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації“Одещина: нічна ракетна атака з акваторії Чорного моря. Військові підтверджують: усі 4 “Калібри” знищені. Дякуємо силам ППО!” – йдеться у повідомленні.У Повітряних силах розповіли, що уночі 19 червня противник завдав удару на південному та східному напрямках чотирма крилатими ракетами «Калібр» та чотирма ударними дронами іранського виробництва «Shahed-136/131».Пуски крилатих ракет здійснювались з підводного човна у Чорному морі, «шахедів» – Із східного узбережжя Азовського моря.Усі вісім повітряних цілей знищено протиповітряною обороною в зонах відповідальності повітряного командування «Південь» та повітряного командування «Схід».

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