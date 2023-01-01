Уночі захисники збили 4 російських «Калібри» над Одещиною
Сьогодні, 09:00
Сьогодні вночі, 19 червня, російські окупанти завдали удару по Одещині чотирма ракетами “Калібр”. Усі вони були збиті силами ППО.
Про це повідомив голова громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук.
“Одещина: нічна ракетна атака з акваторії Чорного моря. Військові підтверджують: усі 4 “Калібри” знищені. Дякуємо силам ППО!” – йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах розповіли, що уночі 19 червня противник завдав удару на південному та східному напрямках чотирма крилатими ракетами «Калібр» та чотирма ударними дронами іранського виробництва «Shahed-136/131».
Пуски крилатих ракет здійснювались з підводного човна у Чорному морі, «шахедів» – Із східного узбережжя Азовського моря.
Усі вісім повітряних цілей знищено протиповітряною обороною в зонах відповідальності повітряного командування «Південь» та повітряного командування «Схід».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук.
“Одещина: нічна ракетна атака з акваторії Чорного моря. Військові підтверджують: усі 4 “Калібри” знищені. Дякуємо силам ППО!” – йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах розповіли, що уночі 19 червня противник завдав удару на південному та східному напрямках чотирма крилатими ракетами «Калібр» та чотирма ударними дронами іранського виробництва «Shahed-136/131».
Пуски крилатих ракет здійснювались з підводного човна у Чорному морі, «шахедів» – Із східного узбережжя Азовського моря.
Усі вісім повітряних цілей знищено протиповітряною обороною в зонах відповідальності повітряного командування «Південь» та повітряного командування «Схід».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
ЗСУ звільнили вісім населених пунктів, − Маляр
Сьогодні, 09:20
Курс валют у Луцьку 19 червня
Сьогодні, 09:10
Уночі захисники збили 4 російських «Калібри» над Одещиною
Сьогодні, 09:00
Росія зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, – Генштаб
Сьогодні, 08:54
Медіа