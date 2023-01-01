Історії переселенців, які через війну повернулися в батьківські оселі на Волинь

Михайло Луц із Запорізької області та Любов і Геннадій Глушкові з Дніпропетровської області.







Більшість хат у Надрічному – це пустки. Тут немає ні магазинів, ні автобусного сполучення. Сюди, у волинське село, через повномасштабне вторгення рф в Україну з Мелітополя Запорізької області переїхав 67-річний Михайло Луц. Тут оселився у старій батьківський хаті.



Михайло Луц розповів: він – колишній військовий, тому через російську окупацію йому довелося залишати свою квартиру в Мелітополі й шукати іншої домівки. Аби виїхати з Запоріжжя, чоловік пройшов 21 пост.



"Старший син їхав по роботі у Вінницю, він мене забрав. Тоді було тяжко. Перевіряли документи, паспорти. Ще у мене питали: "Де твоє пенсійне?" А у мене ж пенсійне військове, то я мусив його десь заховати. Кажу: "Немає, я згубив". А сина то перевіряли, роздягали, дивилися татуювання, чи не азовець", – сказав Михайло.



У село Надрічне Михайло Луц приїхав у червні торік. Чоловік – вдівець. У хаті, яка була зачинена майже 20 років, живе сам: навів лад, облаштував побут, провів інтернет.



"Першим ділом зробив собі зв'язок, щоб я міг зв’язуватися із дітьми. Стелю, усе робив, бо ж усе сипалося. Ці доріжки, коври – усе було біле. Грубку переробив, бо було таке занедбане. Це гаряча вода, ось біжить. Вниз холодна", – сказав пенсіонер.



Біля хати пенсіонер висадив грядки з картоплею і зеленню.



До пенсії, говорить Михайло Луц, служив у військовій авіації, ще 2014-го року допомагав нищити ворога. Зараз каже: хоч у селі тихо, але тривога не відступає.



"То тиск піднімається, а лікарні ж немає і лежиш, думаєш – хоч би дожити до білого дня. Син залишився ще там на тимчасово окупованій території, не зміг виїхати, то переживаєш", – зазначив переселенець.



Михайло Луц додав, що мріє про закінчення війни, повернення до рідного Мелітополя та зустріч із синами.



Неподалік обійстя пана Михайла проживає Любов Глушкова з чоловіком. Батьківська хата стала для родини місцем порятунку від повномасштабної війни. Ремонт у хаті, де живуть нині, сказала жінка, ще до війни зробив її брат, який проживає у росії.



"Зразу ми були трішки на ножах, звичайно, а зараз що ж. Тихо-мирно. Ні про що: город, як здоров’я і все", – сказала переселенка.



У Надрічне Глушкові приїхали торік у березні з Кривого Рогу у березні торік. Зі слів Геннадія Глушкова, в селі подобається, але хотілося б з кимось поспілкуватися, аби було веселіше.



"Додому хочеться, звичайно. Там часто тривоги з 8-го поверху у підвал і туди сюди тільки. Ліфт тоді ж не робить як тривога, і тільки туди-сюди, а в мене ж ноги болять, поліартрит", – каже пенсіонер.



Зі слів Любові Глушкової, отримують гуманітарну допомогу у районі, планують лишатися на зиму в Надрічному, тому посадили город: "Часничок, цибулька, он огірочки посходили".



Любов Глушкова додала: хотіла б після перемоги повернутися до рідного Кривого Рогу.



Люди, котрі приїхали до громади із зони бойових дій, отримують допомогу, – розповіла виконувачка обов'язків Боровненського старостинського округу Олена Клімчук.



"Залишилося у Надрічному двоє, у Боровні – сім’я, мама з чотирма дітками і в Житнівці мама з дитинкою. Кожного місяця оновлюють області. В яких іде зона бойових дій, ті отримують. Якщо воно підлягає, то ті отримують", – додала посадовиця.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У віддаленому поліському селі Надрічне Камінь-Каширського району проживає дві родини переселенців:із Запорізької області таз Дніпропетровської області. Суспільне дізнавалося історію пенсіонерів, котрі через війну покинули рідні домівки та повернулися в старі батьківські хати на Волині.Більшість хат у Надрічному – це пустки. Тут немає ні магазинів, ні автобусного сполучення. Сюди, у волинське село, через повномасштабне вторгення рф в Україну з Мелітополя Запорізької області переїхав 67-річний Михайло Луц. Тут оселився у старій батьківський хаті.Михайло Луц розповів: він – колишній військовий, тому через російську окупацію йому довелося залишати свою квартиру в Мелітополі й шукати іншої домівки. Аби виїхати з Запоріжжя, чоловік пройшов 21 пост."Старший син їхав по роботі у Вінницю, він мене забрав. Тоді було тяжко. Перевіряли документи, паспорти. Ще у мене питали: "Де твоє пенсійне?" А у мене ж пенсійне військове, то я мусив його десь заховати. Кажу: "Немає, я згубив". А сина то перевіряли, роздягали, дивилися татуювання, чи не азовець", – сказав Михайло.У село Надрічне Михайло Луц приїхав у червні торік. Чоловік – вдівець. У хаті, яка була зачинена майже 20 років, живе сам: навів лад, облаштував побут, провів інтернет."Першим ділом зробив собі зв'язок, щоб я міг зв’язуватися із дітьми. Стелю, усе робив, бо ж усе сипалося. Ці доріжки, коври – усе було біле. Грубку переробив, бо було таке занедбане. Це гаряча вода, ось біжить. Вниз холодна", – сказав пенсіонер.Біля хати пенсіонер висадив грядки з картоплею і зеленню.До пенсії, говорить Михайло Луц, служив у військовій авіації, ще 2014-го року допомагав нищити ворога. Зараз каже: хоч у селі тихо, але тривога не відступає."То тиск піднімається, а лікарні ж немає і лежиш, думаєш – хоч би дожити до білого дня. Син залишився ще там на тимчасово окупованій території, не зміг виїхати, то переживаєш", – зазначив переселенець.Михайло Луц додав, що мріє про закінчення війни, повернення до рідного Мелітополя та зустріч із синами.Неподалік обійстя пана Михайла проживає Любов Глушкова з чоловіком. Батьківська хата стала для родини місцем порятунку від повномасштабної війни. Ремонт у хаті, де живуть нині, сказала жінка, ще до війни зробив її брат, який проживає у росії."Зразу ми були трішки на ножах, звичайно, а зараз що ж. Тихо-мирно. Ні про що: город, як здоров’я і все", – сказала переселенка.У Надрічне Глушкові приїхали торік у березні з Кривого Рогу у березні торік. Зі слів Геннадія Глушкова, в селі подобається, але хотілося б з кимось поспілкуватися, аби було веселіше."Додому хочеться, звичайно. Там часто тривоги з 8-го поверху у підвал і туди сюди тільки. Ліфт тоді ж не робить як тривога, і тільки туди-сюди, а в мене ж ноги болять, поліартрит", – каже пенсіонер.Зі слів Любові Глушкової, отримують гуманітарну допомогу у районі, планують лишатися на зиму в Надрічному, тому посадили город: "Часничок, цибулька, он огірочки посходили".Любов Глушкова додала: хотіла б після перемоги повернутися до рідного Кривого Рогу.Люди, котрі приїхали до громади із зони бойових дій, отримують допомогу, – розповіла виконувачка обов'язків Боровненського старостинського округу"Залишилося у Надрічному двоє, у Боровні – сім’я, мама з чотирма дітками і в Житнівці мама з дитинкою. Кожного місяця оновлюють області. В яких іде зона бойових дій, ті отримують. Якщо воно підлягає, то ті отримують", – додала посадовиця.

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