Чи приїздять до Луцька туристи і чим їх може зацікавити місто: інтерв'ю





Про це розповіла



Чи приїжджають зараз до Луцька туристи, чи повернули на місце експонати, які були вивезені з музеїв на початку війни та які очікування від туристичного сезону 2023 – у інтерв’ю з Катериною Теліпською.



– Чи змінився Луцьк туристичний під час повномасштабної війни?



Луцьк якось в одну мить перетворився з приємного відкриття на приємне укриття. Ставши укриттям для тисяч українців, які втікали від біди й знайшли можливість зупинитися саме у Луцьку.



Весна 2022 руку змінила нас усіх. Готельєри безплатно поселяли, ресторатори готували обіди, гіди проводили екскурсії й великою мірою ставали навіть психологами для тих людей які в одну мить втратили дім. Всі ті установи які раніше дарували якусь естетичну насолоду, перетворились на центри спротиву, волонтерські штаби, центри взаємодопомога і підтримки.



На початку 2023 року, ми почали розуміти, що нам потрібна жити далі, потрібно думати яким же місто буде після перемоги. Україна потребуватиме сильних міст із сильними людьми. Нам потрібно зараз думати про те, щоб креативний потенціал нашого міста тут залишався.



– Кількість туристів минулого сезону збільшилась, зменшилась?



Луцький замок за даними адміністрації заповідника відвідало минулого року 55 тисяч відвідувачів. Серед них і гості міста і внутрішньо переміщені особи й військові. Ми не можемо констатувати що це є туристи. Більшою мірою це були внутрішньо переміщені особи та навіть якщо вони й оплачували вхідний квиток, то це не означає що вони сюди приїхали з туристичною метою.



Уже в цьому році за травень місць центр туристичної інформації відвідало майже тисячу людей. Це великий показник і він буде лише зростати. З’являється дуже багато туристичних груп в цьому сезоні, широка доволі географія людей які до нас приїжджають це – Київ, Житомир, Звягель, Одеса, Харків, Ужгород, Львів, Рівне. Якщо говорити про закордон, то це Польща і Німеччина.



– Під час тривоги йде екскурсія, куди заховатись?



Усі гіди з березня 2022 року були проінформовані про те де знаходяться укриття. На усіх туристичних маршрутах є укриття. Гіди чітко дотримуються правил безпеки. Часто бувало таке що екскурсії завершувались в укриттях по дві години, навіть перебуваючи в укритті можна цікаво розповісти про наше місто.



– На початку війни була інформація що цінні експонати з музеїв Луцька вивезені до сховку. Чи повернули їх зараз?



До завершення війни усі цінні експонати не будуть повернуті. Наш ворог цілиться по найціннішому: нашій культурній спадщині. Але це не означає що сьогодні немає що подивитися в музеях.



В цьому році Художній музей Луцька відзначає 50-річчя і дивує надзвичайно цікавою виставкою яку сформували працівники із фондів краєзнавчого музею. Можна познайомитися із роботами українських митців середини ХХ початку ХХІ століття. Цікаві виставки відбуваються в музеї Волинської ікони, цікаві події відбуваються на базі музею історії Луцького братства.



– Військові які проходять реабілітацію в Луцьку, чим цікавлять, що відвідують?



Ми започаткували проєкт "Подаруй екскурсію солдату”. Гіди з задоволенням відгукнулися, безплатно показують солдатам наше місто, ті хто не можуть вийти гід приходить в госпіталь і розповідає показуючи на додаткових матеріалах наше місто.



Було проведено зустрічі гідів із психологами для того, щоб знати як працювати з людьми які отримали травматичний досвід. Потрібно бути готовими правильно подавати інформацію і правильно реагувати. Ми повинні відволікатися, проводити до ладу свій психологічний стан аби далі знову боротися.



– Чи є локації недооціненні, про які мало знають, які могли б бути цікаві й місцевим?



Це рекреаційні зони: Кічкарівські ставки, які можуть стати місцем споглядання за птахами. Там гніздяться великі популяції мартинів, водяться бобри, плавають лебеді. Є ще один об’єкт – це Гнідавське болото. Там унікальна флора і фауна і якщо створити екологічні стежки, велосипедні доріжки, міг би бути доволі потужний рекреаційний об'єкт.



Річка Стир зацікавлює містян, в нас є сплави на байдарках на сап дошках. Наша річка має величезний потенціал, звісно вона потребує очищення.



– Яку локацію невдовзі готують до відкриття?



Зовнішнє подвір'я колегіуму єзуїтів, поблизу вежі князів Чорторийських. Ця вежа є однією із чотирьох веж Луцького замкового комплексу і вона розширює поняття Луцького Замку. Усі ми знаємо про Луцький Верхній замок куди найбільше приїжджає туристів. Але був іще Окольний замок який складався з 8 веж.



Вежа князів Чорторийських – це єдина яка залишилася до наших днів. Довгий час територія біля цієї вежі була закритою. Поряд з нею знаходиться частина муру Окольного замку. Вона унікальна аркадним фундаментом, готичною кладкою і ромбоподібним візерунком, що притаманно для європейських фортифікаційних споруд.



Зовсім скоро буде відкрито для відвідування територію біля вежі князів Чорторийських, біля залишків муру і підземелля колегіуму єзуїтів. Це надзвичайно цікавий буде об'єкт. Він увійшов в десятку найкращих проєктів, які реалізовувались в рамках програми Польща– Білорусь–Україна 2014-го – 2020-х років. В рамках проєкту було залучено більше мільйона євро з програми. З міського бюджету також були виділені кошти для того, щоб зробити цей простір доступним для лучан, цікавим для гостей.



– Свято-Троїцький кафедральний собор в стадії реконструкції, коли вона завершиться?



Реконструкція розпочалася у 2019-му році здійснюються внутрішні розписи собору. Концепції цих розписів створив український художник іконописець з Горохова Володимир Гетьманчук разом зі своїми синами Юрієм та Сергієм.



В основі концепції лягли традиції волинського сакрального мистецтва, а також особливості архітектури, яка стилістично спочатку була барокової, а далі набувала рис класицистичної. Залучалися до формування цієї концепції історики, мистецтвознавці, іконописці.



Уже здійснено розписи центральної частини, вівтарної частини, але ще дуже багато часу, тому важко спрогнозувати коли вона закінчиться.



– Які проблемні питання для Луцька у туристичній сфері?



Потрібно розвивати залізничне сполучення. У нас надто ранковий Київський потяг, немає сполучення з іншими містами, відсутні швидкісні потяги Інтерсіті.



Безбар’єрний доступ до всіх об'єктів. Це, мабуть, те над чим ми будемо працювати найближчим часом. Не усі мають можливість навіть просто під'їхати до Луцького замку чи зайти музей, відвідати той чи інший об'єкт. Тому працювати над доступом до туристичних об'єктів потрібно дуже активно.



– Луцькі старовинні двері, на вашій сторінці є кілька відео біля цих дверей, де увесь колектив управління туризму та промоцій міста збирається?



Відреставровано троє дверей: на вулиці Лесі Українки, на Словацького, на Кривому Валу. Ми не просто так біля них знімали відео, розпочинаємо новий проєкт “Відкриті двері Луцька”. Дуже багато у Луцьку зачинених дверей, зачинених двориків які до себе не впускають. Але за ними точно є історія, ось цю історію ми будемо поступово відкривати.



– Луцький кликун – невеличкі фігурки, які розташовані по всьому місту, часто крадуть?



Ми багато різних варіантів думали, що робити, щоб їх не крали, не ламали, не нищили. Але це не від матеріалу залежить, тому що були кликуни більші, один із них зник і ми дотепер не знаємо де він.



Зараз я бачу на скільки підвищилася свідомість лучан, коли останні кликуни зникали з Луцького парку до мене телефонували всі. А потім мені вже висили відео, що зняли якогось чоловіка, який несе кликуна. Виявилося, що цей чоловік навпаки його знайшов і ніс, щоб повернути.



Свідомість містян все-таки змінюється, це дуже добре, це перевірка на людяність. Вони вже знають що це є родзинка нашого міста, що це є персонаж історичний, це є унікальність. Після перемоги ми зможемо більше встановлювати цих кликунів і їх менше крастимуть.





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Всі ті установи які раніше дарували якусь естетичну насолоду, перетворились на центри спротиву, волонтерські штаби, центри взаємодопомога і підтримки.На початку 2023 року, ми почали розуміти, що нам потрібна жити далі, потрібно думати яким же місто буде після перемоги. Україна потребуватиме сильних міст із сильними людьми. Нам потрібно зараз думати про те, щоб креативний потенціал нашого міста тут залишався.Луцький замок за даними адміністрації заповідника відвідало минулого року 55 тисяч відвідувачів. Серед них і гості міста і внутрішньо переміщені особи й військові. Ми не можемо констатувати що це є туристи. Більшою мірою це були внутрішньо переміщені особи та навіть якщо вони й оплачували вхідний квиток, то це не означає що вони сюди приїхали з туристичною метою.Уже в цьому році за травень місць центр туристичної інформації відвідало майже тисячу людей. Це великий показник і він буде лише зростати. З’являється дуже багато туристичних груп в цьому сезоні, широка доволі географія людей які до нас приїжджають це – Київ, Житомир, Звягель, Одеса, Харків, Ужгород, Львів, Рівне. Якщо говорити про закордон, то це Польща і Німеччина.Усі гіди з березня 2022 року були проінформовані про те де знаходяться укриття. На усіх туристичних маршрутах є укриття. Гіди чітко дотримуються правил безпеки. Часто бувало таке що екскурсії завершувались в укриттях по дві години, навіть перебуваючи в укритті можна цікаво розповісти про наше місто.До завершення війни усі цінні експонати не будуть повернуті. Наш ворог цілиться по найціннішому: нашій культурній спадщині. Але це не означає що сьогодні немає що подивитися в музеях.В цьому році Художній музей Луцька відзначає 50-річчя і дивує надзвичайно цікавою виставкою яку сформували працівники із фондів краєзнавчого музею. Можна познайомитися із роботами українських митців середини ХХ початку ХХІ століття. Цікаві виставки відбуваються в музеї Волинської ікони, цікаві події відбуваються на базі музею історії Луцького братства.Ми започаткували проєкт "Подаруй екскурсію солдату”. Гіди з задоволенням відгукнулися, безплатно показують солдатам наше місто, ті хто не можуть вийти гід приходить в госпіталь і розповідає показуючи на додаткових матеріалах наше місто.Було проведено зустрічі гідів із психологами для того, щоб знати як працювати з людьми які отримали травматичний досвід. Потрібно бути готовими правильно подавати інформацію і правильно реагувати. Ми повинні відволікатися, проводити до ладу свій психологічний стан аби далі знову боротися.Це рекреаційні зони: Кічкарівські ставки, які можуть стати місцем споглядання за птахами. Там гніздяться великі популяції мартинів, водяться бобри, плавають лебеді. Є ще один об’єкт – це Гнідавське болото. Там унікальна флора і фауна і якщо створити екологічні стежки, велосипедні доріжки, міг би бути доволі потужний рекреаційний об'єкт.Річка Стир зацікавлює містян, в нас є сплави на байдарках на сап дошках. Наша річка має величезний потенціал, звісно вона потребує очищення.Зовнішнє подвір'я колегіуму єзуїтів, поблизу вежі князів Чорторийських. Ця вежа є однією із чотирьох веж Луцького замкового комплексу і вона розширює поняття Луцького Замку. Усі ми знаємо про Луцький Верхній замок куди найбільше приїжджає туристів. Але був іще Окольний замок який складався з 8 веж.Вежа князів Чорторийських – це єдина яка залишилася до наших днів. Довгий час територія біля цієї вежі була закритою. Поряд з нею знаходиться частина муру Окольного замку. Вона унікальна аркадним фундаментом, готичною кладкою і ромбоподібним візерунком, що притаманно для європейських фортифікаційних споруд.Зовсім скоро буде відкрито для відвідування територію біля вежі князів Чорторийських, біля залишків муру і підземелля колегіуму єзуїтів. Це надзвичайно цікавий буде об'єкт. Він увійшов в десятку найкращих проєктів, які реалізовувались в рамках програми Польща– Білорусь–Україна 2014-го – 2020-х років. В рамках проєкту було залучено більше мільйона євро з програми. З міського бюджету також були виділені кошти для того, щоб зробити цей простір доступним для лучан, цікавим для гостей.Реконструкція розпочалася у 2019-му році здійснюються внутрішні розписи собору. Концепції цих розписів створив український художник іконописець з Горохова Володимир Гетьманчук разом зі своїми синами Юрієм та Сергієм.В основі концепції лягли традиції волинського сакрального мистецтва, а також особливості архітектури, яка стилістично спочатку була барокової, а далі набувала рис класицистичної. Залучалися до формування цієї концепції історики, мистецтвознавці, іконописці.Уже здійснено розписи центральної частини, вівтарної частини, але ще дуже багато часу, тому важко спрогнозувати коли вона закінчиться.Потрібно розвивати залізничне сполучення. У нас надто ранковий Київський потяг, немає сполучення з іншими містами, відсутні швидкісні потяги Інтерсіті.Безбар’єрний доступ до всіх об'єктів. Це, мабуть, те над чим ми будемо працювати найближчим часом. Не усі мають можливість навіть просто під'їхати до Луцького замку чи зайти музей, відвідати той чи інший об'єкт. Тому працювати над доступом до туристичних об'єктів потрібно дуже активно.Відреставровано троє дверей: на вулиці Лесі Українки, на Словацького, на Кривому Валу. Ми не просто так біля них знімали відео, розпочинаємо новий проєкт “Відкриті двері Луцька”. Дуже багато у Луцьку зачинених дверей, зачинених двориків які до себе не впускають. Але за ними точно є історія, ось цю історію ми будемо поступово відкривати.Ми багато різних варіантів думали, що робити, щоб їх не крали, не ламали, не нищили. Але це не від матеріалу залежить, тому що були кликуни більші, один із них зник і ми дотепер не знаємо де він.Зараз я бачу на скільки підвищилася свідомість лучан, коли останні кликуни зникали з Луцького парку до мене телефонували всі. А потім мені вже висили відео, що зняли якогось чоловіка, який несе кликуна. Виявилося, що цей чоловік навпаки його знайшов і ніс, щоб повернути.Свідомість містян все-таки змінюється, це дуже добре, це перевірка на людяність. Вони вже знають що це є родзинка нашого міста, що це є персонаж історичний, це є унікальність. Після перемоги ми зможемо більше встановлювати цих кликунів і їх менше крастимуть.

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