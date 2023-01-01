ЗСУ збили черговий гелікоптер росіян за 16 мільйонів доларів

ЗСУ збили черговий гелікоптер росіян за 16 мільйонів доларів
Українські військові після обіду 18 червня збили ще один ударний російський гелікоптер Ка-52 «Алігатор», який коштує близько 16 мільйонів доларів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Це вже четвертий знищений Ка-52 окупантів за три дні. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в етері телемарафону розповідав, що ще два «Алігатори» вдалося знищити 17 червня на Донецькому напрямку. Ще один такий вертоліт українські військові збили 16 червня.

«Алігатор» — одна з найновіших одиниць російської бойової авіації, яка є на озброєнні в рф, вартістю приблизно 16 мільйонів доларів. Гелікоптер оснащений протитанковим ракетним комплексом, гарматною установкою з лазерною системою наведення, авіабомбами та іншою зброєю.

Таким чином бюджет рф тепер недорахується ще близько 16 млн доларів. Стільки коштує «пташка» Ка-52 «Алігатор».

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Теги: Ка-52 «Алігатор», ЗСУ
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