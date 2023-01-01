ЗСУ збили черговий гелікоптер росіян за 16 мільйонів доларів

Українські військові після обіду 18 червня збили ще один ударний російський гелікоптер Ка-52 «Алігатор», який коштує близько 16 мільйонів доларів.Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.Це вже четвертий знищений Ка-52 окупантів за три дні. Речник Повітряних силв етері телемарафону розповідав, що ще два «Алігатори» вдалося знищити 17 червня на Донецькому напрямку. Ще один такий вертоліт українські військові збили 16 червня.«Алігатор» — одна з найновіших одиниць російської бойової авіації, яка є на озброєнні в рф, вартістю приблизно 16 мільйонів доларів. Гелікоптер оснащений протитанковим ракетним комплексом, гарматною установкою з лазерною системою наведення, авіабомбами та іншою зброєю.Таким чином бюджет рф тепер недорахується ще близько 16 млн доларів. Стільки коштує «пташка» Ка-52 «Алігатор».