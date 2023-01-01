В Україні спростять мобілізацію: всім військовозобов'язаним присвоять електронні коди





Електронні коди видаватимуть не лише військовозобов’язаним, а й призовникам, а також резервістам, - пише



Наразі електронна база перебуває на стадії розробки.



Коди, які вручатимуть українцям, складатимуться з 19 цифр та шифруватимуть у собі всю особисту інформацію про власника. Процес формування бази даних має завершитися до кінця цього року, а потім її зможуть використати усі уповноважені силові структури.



Очікується, що код міститиме не лише персональні дані українця, а й показуватиме, де він перебуває. Це значно спростить роботу військкоматів, бо чоловіків не доведеться шукати. Зазначені коди вклеять кожному у його військовий квиток.



Як присвоюватимуть електронні коди



Процедура нагадуватиме вручення повісток. Громадяни, які офіційно працевлаштовані, можуть отримати спеціальний виклик від представників військкоматів, які прибули на їхні робочі місця. У документі буде зазначено зобов’язання з’явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для актуалізації даних. Щодо офіційно безробітних осіб, їх закликають добровільно з’явитися до ТЦК та СП.



Завдяки зазначеному нововведенню, повістки вручатимуть абсолютно всім, навіть чоловікам з «білим квитком» та звільненням від служби у воєнний період. Їм також потрібно буде відвідати військкомат і, можливо, навіть пройти медкомісію.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Зараз українські військкомати готуються перейти до єдиної електронної бази – кожному чоловікові віком 18-60 років присвоять електронний код.Електронні коди видаватимуть не лише військовозобов’язаним, а й призовникам, а також резервістам, - пише Вiz.today.ua. Наразі електронна база перебуває на стадії розробки.Коди, які вручатимуть українцям, складатимуться з 19 цифр та шифруватимуть у собі всю особисту інформацію про власника. Процес формування бази даних має завершитися до кінця цього року, а потім її зможуть використати усі уповноважені силові структури.Очікується, що код міститиме не лише персональні дані українця, а й показуватиме, де він перебуває. Це значно спростить роботу військкоматів, бо чоловіків не доведеться шукати. Зазначені коди вклеять кожному у його військовий квиток.Процедура нагадуватиме вручення повісток. Громадяни, які офіційно працевлаштовані, можуть отримати спеціальний виклик від представників військкоматів, які прибули на їхні робочі місця. У документі буде зазначено зобов’язання з’явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для актуалізації даних. Щодо офіційно безробітних осіб, їх закликають добровільно з’явитися до ТЦК та СП.Завдяки зазначеному нововведенню, повістки вручатимуть абсолютно всім, навіть чоловікам з «білим квитком» та звільненням від служби у воєнний період. Їм також потрібно буде відвідати військкомат і, можливо, навіть пройти медкомісію.

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