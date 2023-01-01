Депутатка міської ради на Волині поїхала до Болгарії на фестиваль
Сьогодні, 01:16
Депутатка Ковельської міської ради Жанна Яцук поїхала до Болгарії у курортне місто Албена.
Про це свідчить розпорядження міського голови Ігоря Чайки від 12 червня 2023 року, – пише Ковель media.
У документі зазначається, що міський голова делегував депутатку в Албену для участі в Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв «Sea Stars» «з метою зміцнення міжнародних контактів та зв’язків, обміну культурними та народними традиціями, досвідом, а також з метою представлення міста Ковеля на фестивалі», враховуючи запрошення «International Festival Group» та громадської організації «Творча майстерня «Діалог».
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року №69 «Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України», під час воєнного стану депутати місцевих рад мають право перетинати державний кордон на підставі відповідних рішень про службові відрядження. Однак у розпорядженні мера Ковеля не йдеться про службове відрядження.
Упродовж 2023 року з України виїздили 14 депутатів Ковельської міської ради. Всі вони перетинали державний кордон, маючи на руках розпорядження міського голови Ігоря Чайки про «поїздку депутата», а не службове відрядження, як того вимагає чинне законодавство:
- Александрук Руслан, м. Бжег-Дольний (Польща), 2-5 червня;
- Багнова Оксана, м. Бжег-Дольний (Польща), 2-5 червня;
- Багнова Оксана, м. Хелм (Польща), 14-16 червня;
- Багнова Оксана, м. Бжег-Дольний (Польща), 16-23 червня;
- Зайцева Маргарита, м. Бжег-Дольний (Польща), 2-5 червня;
- Кіндер Олег, м. Легіоново (Польща), 24-28 квітня;
- Клімук Вадим, м. Бжег-Дольний (Польща), 31 березня – 7 квітня;
- Мигуля Андрій, м. Ленчна (Польща), 16 травня;
- Мигуля Олена, м. Ленчна (Польща), 22-24 березня;
- Печенюк Микола, м. Ленчна (Польща), 14-17 травня;
- Семенюк Павло, Польща, 16 квітня – 7 травня;
- Семенюк Павло, Польща, 14-21 травня;
- Скороход Сергій, м. Бжег-Дольний (Польща), 31 березня – 7 квітня;
- Скороход Сергій, м. Бабошево (Польща), 29 квітня – 8 травня;
- Уніга Олег, Польща, 6-9 травня;
- Федосюк Віра, м. Ленчна (Польща), 16 травня;
- Шворак Роман, м. Бжег-Дольний (Польща), 2-5 червня;
- Яцук Жанна, м. Албена (Болгарія), 14-25 червня.
Депутати упродовж тижня після повернення повинні були подати міському голові звіт про результати поїздки.
Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 року №59 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 березня 2011 року №362) у першому пункті чітко встановлено:
Службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника державного органу (поїздка державного службовця – за розпорядженням керівника державної служби), підприємства, установи та організації, що повністю або частково утримується (фінансується) за рахунок бюджетних коштів (далі – підприємство), на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи (за наявності документів, що підтверджують зв’язок службового відрядження з основною діяльністю підприємства).
Виходить, що зазначені вище розпорядження міського голови Ігоря Чайки питання службового відрядження депутата не врегульовують, а відтак не можуть бути підставою для перетину депутатом державного кордону.
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Про це свідчить розпорядження міського голови Ігоря Чайки від 12 червня 2023 року, – пише Ковель media.
У документі зазначається, що міський голова делегував депутатку в Албену для участі в Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв «Sea Stars» «з метою зміцнення міжнародних контактів та зв’язків, обміну культурними та народними традиціями, досвідом, а також з метою представлення міста Ковеля на фестивалі», враховуючи запрошення «International Festival Group» та громадської організації «Творча майстерня «Діалог».
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року №69 «Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України», під час воєнного стану депутати місцевих рад мають право перетинати державний кордон на підставі відповідних рішень про службові відрядження. Однак у розпорядженні мера Ковеля не йдеться про службове відрядження.
Упродовж 2023 року з України виїздили 14 депутатів Ковельської міської ради. Всі вони перетинали державний кордон, маючи на руках розпорядження міського голови Ігоря Чайки про «поїздку депутата», а не службове відрядження, як того вимагає чинне законодавство:
- Александрук Руслан, м. Бжег-Дольний (Польща), 2-5 червня;
- Багнова Оксана, м. Бжег-Дольний (Польща), 2-5 червня;
- Багнова Оксана, м. Хелм (Польща), 14-16 червня;
- Багнова Оксана, м. Бжег-Дольний (Польща), 16-23 червня;
- Зайцева Маргарита, м. Бжег-Дольний (Польща), 2-5 червня;
- Кіндер Олег, м. Легіоново (Польща), 24-28 квітня;
- Клімук Вадим, м. Бжег-Дольний (Польща), 31 березня – 7 квітня;
- Мигуля Андрій, м. Ленчна (Польща), 16 травня;
- Мигуля Олена, м. Ленчна (Польща), 22-24 березня;
- Печенюк Микола, м. Ленчна (Польща), 14-17 травня;
- Семенюк Павло, Польща, 16 квітня – 7 травня;
- Семенюк Павло, Польща, 14-21 травня;
- Скороход Сергій, м. Бжег-Дольний (Польща), 31 березня – 7 квітня;
- Скороход Сергій, м. Бабошево (Польща), 29 квітня – 8 травня;
- Уніга Олег, Польща, 6-9 травня;
- Федосюк Віра, м. Ленчна (Польща), 16 травня;
- Шворак Роман, м. Бжег-Дольний (Польща), 2-5 червня;
- Яцук Жанна, м. Албена (Болгарія), 14-25 червня.
Депутати упродовж тижня після повернення повинні були подати міському голові звіт про результати поїздки.
Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 року №59 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 березня 2011 року №362) у першому пункті чітко встановлено:
Службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника державного органу (поїздка державного службовця – за розпорядженням керівника державної служби), підприємства, установи та організації, що повністю або частково утримується (фінансується) за рахунок бюджетних коштів (далі – підприємство), на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи (за наявності документів, що підтверджують зв’язок службового відрядження з основною діяльністю підприємства).
Виходить, що зазначені вище розпорядження міського голови Ігоря Чайки питання службового відрядження депутата не врегульовують, а відтак не можуть бути підставою для перетину депутатом державного кордону.
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