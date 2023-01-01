Депутатка міської ради на Волині поїхала до Болгарії на фестиваль

Жанна Яцук поїхала до Болгарії у курортне місто Албена.



Про це свідчить розпорядження міського голови Ігоря Чайки від 12 червня 2023 року, – пише



У документі зазначається, що міський голова делегував депутатку в Албену для участі в Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв «Sea Stars» «з метою зміцнення міжнародних контактів та зв’язків, обміну культурними та народними традиціями, досвідом, а також з метою представлення міста Ковеля на фестивалі», враховуючи запрошення «International Festival Group» та громадської організації «Творча майстерня «Діалог».



Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року №69 «Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України», під час воєнного стану депутати місцевих рад мають право перетинати державний кордон на підставі відповідних рішень про службові відрядження. Однак у розпорядженні мера Ковеля не йдеться про службове відрядження.



Упродовж 2023 року з України виїздили 14 депутатів Ковельської міської ради. Всі вони перетинали державний кордон, маючи на руках розпорядження міського голови Ігоря Чайки про «поїздку депутата», а не службове відрядження, як того вимагає чинне законодавство:



- Александрук Руслан, м. Бжег-Дольний (Польща), 2-5 червня;

- Багнова Оксана, м. Бжег-Дольний (Польща), 2-5 червня;

- Багнова Оксана, м. Хелм (Польща), 14-16 червня;

- Багнова Оксана, м. Бжег-Дольний (Польща), 16-23 червня;

- Зайцева Маргарита, м. Бжег-Дольний (Польща), 2-5 червня;

- Кіндер Олег, м. Легіоново (Польща), 24-28 квітня;

- Клімук Вадим, м. Бжег-Дольний (Польща), 31 березня – 7 квітня;

- Мигуля Андрій, м. Ленчна (Польща), 16 травня;

- Мигуля Олена, м. Ленчна (Польща), 22-24 березня;

- Печенюк Микола, м. Ленчна (Польща), 14-17 травня;

- Семенюк Павло, Польща, 16 квітня – 7 травня;

- Семенюк Павло, Польща, 14-21 травня;

- Скороход Сергій, м. Бжег-Дольний (Польща), 31 березня – 7 квітня;

- Скороход Сергій, м. Бабошево (Польща), 29 квітня – 8 травня;

- Уніга Олег, Польща, 6-9 травня;

- Федосюк Віра, м. Ленчна (Польща), 16 травня;

- Шворак Роман, м. Бжег-Дольний (Польща), 2-5 червня;

- Яцук Жанна, м. Албена (Болгарія), 14-25 червня.



Депутати упродовж тижня після повернення повинні були подати міському голові звіт про результати поїздки.



Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 року №59 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 березня 2011 року №362) у першому пункті чітко встановлено:



Службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника державного органу (поїздка державного службовця – за розпорядженням керівника державної служби), підприємства, установи та організації, що повністю або частково утримується (фінансується) за рахунок бюджетних коштів (далі – підприємство), на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи (за наявності документів, що підтверджують зв’язок службового відрядження з основною діяльністю підприємства).



Виходить, що зазначені вище розпорядження міського голови Ігоря Чайки питання службового відрядження депутата не врегульовують, а відтак не можуть бути підставою для перетину депутатом державного кордону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Депутатка Ковельської міської радипоїхала до Болгарії у курортне місто Албена.Про це свідчить розпорядження міського головивід 12 червня 2023 року, – пише Ковель media У документі зазначається, що міський голова делегував депутатку в Албену для участі в Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв «Sea Stars» «з метою зміцнення міжнародних контактів та зв’язків, обміну культурними та народними традиціями, досвідом, а також з метою представлення міста Ковеля на фестивалі», враховуючи запрошення «International Festival Group» та громадської організації «Творча майстерня «Діалог».Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року №69 «Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України», під час воєнного стану депутати місцевих рад мають право перетинати державний кордон на підставі відповідних рішень про службові відрядження. Однак у розпорядженні мера Ковеля не йдеться про службове відрядження.Упродовж 2023 року з України виїздили 14 депутатів Ковельської міської ради. Всі вони перетинали державний кордон, маючи на руках розпорядження міського голови Ігоря Чайки про «поїздку депутата», а не службове відрядження, як того вимагає чинне законодавство:- Александрук Руслан, м. Бжег-Дольний (Польща), 2-5 червня;- Багнова Оксана, м. Бжег-Дольний (Польща), 2-5 червня;- Багнова Оксана, м. Хелм (Польща), 14-16 червня;- Багнова Оксана, м. Бжег-Дольний (Польща), 16-23 червня;- Зайцева Маргарита, м. Бжег-Дольний (Польща), 2-5 червня;- Кіндер Олег, м. Легіоново (Польща), 24-28 квітня;- Клімук Вадим, м. Бжег-Дольний (Польща), 31 березня – 7 квітня;- Мигуля Андрій, м. Ленчна (Польща), 16 травня;- Мигуля Олена, м. Ленчна (Польща), 22-24 березня;- Печенюк Микола, м. Ленчна (Польща), 14-17 травня;- Семенюк Павло, Польща, 16 квітня – 7 травня;- Семенюк Павло, Польща, 14-21 травня;- Скороход Сергій, м. Бжег-Дольний (Польща), 31 березня – 7 квітня;- Скороход Сергій, м. Бабошево (Польща), 29 квітня – 8 травня;- Уніга Олег, Польща, 6-9 травня;- Федосюк Віра, м. Ленчна (Польща), 16 травня;- Шворак Роман, м. Бжег-Дольний (Польща), 2-5 червня;- Яцук Жанна, м. Албена (Болгарія), 14-25 червня.Депутати упродовж тижня після повернення повинні були подати міському голові звіт про результати поїздки.Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 року №59 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 березня 2011 року №362) у першому пункті чітко встановлено:Службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника державного органу (поїздка державного службовця – за розпорядженням керівника державної служби), підприємства, установи та організації, що повністю або частково утримується (фінансується) за рахунок бюджетних коштів (далі – підприємство), на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи (за наявності документів, що підтверджують зв’язок службового відрядження з основною діяльністю підприємства).Виходить, що зазначені вище розпорядження міського голови Ігоря Чайки питання службового відрядження депутата не врегульовують, а відтак не можуть бути підставою для перетину депутатом державного кордону.

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