19 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 19 червня, у світі відзначають Всесвітній день дитячого футболу, День медичного працівника та День фермера.
Сьогодні відзначають день народження акторка Волинського академічного музично-драматичного театру, народна артистка України Людмила Приходько (на фото), директорка Волинської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки Людмила Стасюк, журналістка Ірина Сватула.
Також день народження 19 червня у музеєзнавця, історика, краєзнавця Євгенії Ковальчук.
Вітаємо їх та бажаємо їм здоров’я, довголіття, радості від життя.
Іменинники цього дня – Ростислав та Софія. Зичимо усім волинянам, які носять ці імена, удачі і успіхів у всіх починаннях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Сьогодні відзначають день народження акторка Волинського академічного музично-драматичного театру, народна артистка України Людмила Приходько (на фото), директорка Волинської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки Людмила Стасюк, журналістка Ірина Сватула.
Також день народження 19 червня у музеєзнавця, історика, краєзнавця Євгенії Ковальчук.
Вітаємо їх та бажаємо їм здоров’я, довголіття, радості від життя.
Іменинники цього дня – Ростислав та Софія. Зичимо усім волинянам, які носять ці імена, удачі і успіхів у всіх починаннях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
19 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 18 червня
18 червень, 23:30
На Волині попрощалися із 40-річним Героєм Денисом Єлюбаєвим
18 червень, 22:45
Подробиці ДТП на Волині, у якій постраждали троє дітей
18 червень, 22:20
Над домовиною земляка дав клятву, що помститься: загиблому 19-річному воїну з Волині просять присвоїти звання Героя України
18 червень, 21:50
Медіа