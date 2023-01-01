19 червня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 19 червня, у світі відзначають Всесвітній день дитячого футболу, День медичного працівника та День фермера.Сьогодні відзначають день народження акторка Волинського академічного музично-драматичного театру, народна артистка України(на фото), директорка Волинської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки, журналісткаТакож день народження 19 червня у музеєзнавця, історика, краєзнавця Євгенії Ковальчук.Вітаємо їх та бажаємо їм здоров’я, довголіття, радості від життя.Іменинники цього дня – Ростислав та Софія. Зичимо усім волинянам, які носять ці імена, удачі і успіхів у всіх починаннях.