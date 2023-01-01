19 червня на Волині: гортаючи календар

19 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 19 червня, у світі відзначають Всесвітній день дитячого футболу, День медичного працівника та День фермера.

Сьогодні відзначають день народження акторка Волинського академічного музично-драматичного театру, народна артистка України Людмила Приходько (на фото), директорка Волинської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки Людмила Стасюк, журналістка Ірина Сватула.

Також день народження 19 червня у музеєзнавця, історика, краєзнавця Євгенії Ковальчук.

Вітаємо їх та бажаємо їм здоров’я, довголіття, радості від життя.

Іменинники цього дня – Ростислав та Софія. Зичимо усім волинянам, які носять ці імена, удачі і успіхів у всіх починаннях.

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Теги: іменини, календар
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