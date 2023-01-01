На Волині попрощалися із 40-річним Героєм Денисом Єлюбаєвим

Дениса Єлюбаєва, який



Про це повідомили у громаді.



Справжній патріот, боронивши нашу Україну від рашистської нечисті, Денис поклав своє життя за майбутнє нашої країни, за її незалежність та свободу. Навіки в скорботі залишилися: мама, дружина та дві донечки. Денису назавжди 40.



Помолитися за свого захисника та провести його в останню дорогу прийшли рідні, знайомі, військовослужбовці, представники влади, а також жителі громади.



Востаннє Герою віддали військові почесті. Рідним вручили державний прапор України, який почесна варта зняла з домовини. На честь солдата іваничівське небо гучно пронизав трикратний стрілецький салют.



Тепер він – навічно з небесною вартою, а над його могилою навіки майорітиме синьо-жовтий стяг.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 18 червня 2023 року зі смутком та болем Іваничівська громада провела в останню дорогу свого жителя, Героя, який загинув 08 червня 2023 року в Запорізькій області під час виконання бойового завдання в результаті артилерійського обстрілу. Страшна війна продовжує без жалю забирати найкращих синів, викарбовуючи їхні імена у наших серцях.Про це повідомили у громаді.Справжній патріот, боронивши нашу Україну від рашистської нечисті, Денис поклав своє життя за майбутнє нашої країни, за її незалежність та свободу. Навіки в скорботі залишилися: мама, дружина та дві донечки. Денису назавжди 40.Помолитися за свого захисника та провести його в останню дорогу прийшли рідні, знайомі, військовослужбовці, представники влади, а також жителі громади.Востаннє Герою віддали військові почесті. Рідним вручили державний прапор України, який почесна варта зняла з домовини. На честь солдата іваничівське небо гучно пронизав трикратний стрілецький салют.Тепер він – навічно з небесною вартою, а над його могилою навіки майорітиме синьо-жовтий стяг.

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