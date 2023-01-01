Добрі новини від ВолиньPost за 18 червня

Як би складно не було, у незламної нації добрі новини є щодня.Люди, які зараз відстоюють це на полі бою, вражають! Люди, які допомагають у тилу, надихають. І хоч щодня зараз Україна вмивається сльозами від втрат, ми знаємо, що наша перемога таки настане. Головне - завжди пам'ятати ціну цієї боротьби і цієї перемоги!Про позитивні новини 18 червня – у постійній рубриці:Захисники України з початку повномасштабного вторгнення знищили майже 220 тисяч російських загарбників. За минулу добу ліквідували 650 російських військових та кілька десятків одиниць різноманітної військової техніки.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.06.23 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 219820 (+650) осіб ліквідовано,танків ‒ 3984 (+7) од,бойових броньованих машин ‒ 7729 (+23) од,артилерійських систем – 3847 (+13) од,РСЗВ – 610 (+1) од,засоби ППО ‒ 364 (+0) од,літаків – 314 (+0) од,гелікоптерів - 304 (+2) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3371 (+7),крилаті ракети ‒ 1211 (+0),кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 6571 (+14) од,спеціальна техніка ‒ 522 (+2).Дані уточнюютьсяУ тимчасово окупованих Генічеську та Скадовську Херсонської області у ніч проти 18 червня сталися вибухи.Штаб-сержант Василь у Національній гвардії служить з березня 1999 року. Він – тато чотирьох дітей. Тож День батька, який Україна відзначає сьогодні, – і його свято.1 червня представники американського бейсбольного клубу "Нью-Йорк Метс", який виступає у Східному дивізіоні Національної ліги Головної ліги США, провели захід, присвячений східноєвропейській культурі та демонструючий солідарність з народом України.Учитель історії, очільник Ржищівської гімназії Мар’янівської територіальної громади Луцького району Володимир Шанковський (на фото) у перші дні війни став у стрій тих чоловіків, які до Перемоги захищатимуть Україну із думкою: якщо не я, то хто?Волинський спортсмен, уродженець села Старовойтове Ковельського району Вадим Чернов завоював "срібну" медаль на черговому етапі Кубка Європи з дзюдо – Podcetrtek Senior European Cup 2023, що відбувається 17-18 червня в словенському Подчетртеку.