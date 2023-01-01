Добрі новини від ВолиньPost за 18 червня
18 червень, 23:30
Як би складно не було, у незламної нації добрі новини є щодня.
Люди, які зараз відстоюють це на полі бою, вражають! Люди, які допомагають у тилу, надихають. І хоч щодня зараз Україна вмивається сльозами від втрат, ми знаємо, що наша перемога таки настане. Головне - завжди пам'ятати ціну цієї боротьби і цієї перемоги!
Про позитивні новини 18 червня – у постійній рубриці:
Сили оборони України знищили за добу 650 окупантів, 7 танків, 23 ББМ, 2 гелікоптери
Захисники України з початку повномасштабного вторгнення знищили майже 220 тисяч російських загарбників. За минулу добу ліквідували 650 російських військових та кілька десятків одиниць різноманітної військової техніки.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.06.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 219820 (+650) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3984 (+7) од,
бойових броньованих машин ‒ 7729 (+23) од,
артилерійських систем – 3847 (+13) од,
РСЗВ – 610 (+1) од,
засоби ППО ‒ 364 (+0) од,
літаків – 314 (+0) од,
гелікоптерів - 304 (+2) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3371 (+7),
крилаті ракети ‒ 1211 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 6571 (+14) од,
спеціальна техніка ‒ 522 (+2).
Дані уточнюються
В окупованих Генічеську та Скадовську сталася потужна «бавовна» на складах боєприпасів
У тимчасово окупованих Генічеську та Скадовську Херсонської області у ніч проти 18 червня сталися вибухи.
«Завжди залишатися людиною»: волинський нацгвардієць про головний принцип щодо сім'ї та служби
Штаб-сержант Василь у Національній гвардії служить з березня 1999 року. Він – тато чотирьох дітей. Тож День батька, який Україна відзначає сьогодні, – і його свято.
У США розгорнули найбільший у світі прапор України. ВІДЕО
1 червня представники американського бейсбольного клубу "Нью-Йорк Метс", який виступає у Східному дивізіоні Національної ліги Головної ліги США, провели захід, присвячений східноєвропейській культурі та демонструючий солідарність з народом України.
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Учитель історії, очільник Ржищівської гімназії Мар’янівської територіальної громади Луцького району Володимир Шанковський (на фото) у перші дні війни став у стрій тих чоловіків, які до Перемоги захищатимуть Україну із думкою: якщо не я, то хто?
Волинянин став віцечемпіоном Кубка Європи з дзюдо
Волинський спортсмен, уродженець села Старовойтове Ковельського району Вадим Чернов завоював "срібну" медаль на черговому етапі Кубка Європи з дзюдо – Podcetrtek Senior European Cup 2023, що відбувається 17-18 червня в словенському Подчетртеку.
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Люди, які зараз відстоюють це на полі бою, вражають! Люди, які допомагають у тилу, надихають. І хоч щодня зараз Україна вмивається сльозами від втрат, ми знаємо, що наша перемога таки настане. Головне - завжди пам'ятати ціну цієї боротьби і цієї перемоги!
Про позитивні новини 18 червня – у постійній рубриці:
Сили оборони України знищили за добу 650 окупантів, 7 танків, 23 ББМ, 2 гелікоптери
Захисники України з початку повномасштабного вторгнення знищили майже 220 тисяч російських загарбників. За минулу добу ліквідували 650 російських військових та кілька десятків одиниць різноманітної військової техніки.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.06.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 219820 (+650) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3984 (+7) од,
бойових броньованих машин ‒ 7729 (+23) од,
артилерійських систем – 3847 (+13) од,
РСЗВ – 610 (+1) од,
засоби ППО ‒ 364 (+0) од,
літаків – 314 (+0) од,
гелікоптерів - 304 (+2) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3371 (+7),
крилаті ракети ‒ 1211 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 6571 (+14) од,
спеціальна техніка ‒ 522 (+2).
Дані уточнюються
В окупованих Генічеську та Скадовську сталася потужна «бавовна» на складах боєприпасів
У тимчасово окупованих Генічеську та Скадовську Херсонської області у ніч проти 18 червня сталися вибухи.
«Завжди залишатися людиною»: волинський нацгвардієць про головний принцип щодо сім'ї та служби
Штаб-сержант Василь у Національній гвардії служить з березня 1999 року. Він – тато чотирьох дітей. Тож День батька, який Україна відзначає сьогодні, – і його свято.
У США розгорнули найбільший у світі прапор України. ВІДЕО
1 червня представники американського бейсбольного клубу "Нью-Йорк Метс", який виступає у Східному дивізіоні Національної ліги Головної ліги США, провели захід, присвячений східноєвропейській культурі та демонструючий солідарність з народом України.
Директор школи з Волині воює разом зі своїми колишніми учнями. ФОТО
Учитель історії, очільник Ржищівської гімназії Мар’янівської територіальної громади Луцького району Володимир Шанковський (на фото) у перші дні війни став у стрій тих чоловіків, які до Перемоги захищатимуть Україну із думкою: якщо не я, то хто?
Волинянин став віцечемпіоном Кубка Європи з дзюдо
Волинський спортсмен, уродженець села Старовойтове Ковельського району Вадим Чернов завоював "срібну" медаль на черговому етапі Кубка Європи з дзюдо – Podcetrtek Senior European Cup 2023, що відбувається 17-18 червня в словенському Подчетртеку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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