Волинянин став віцечемпіоном Кубка Європи з дзюдо

Волинський спортсмен, уродженець села Старовойтове Ковельського району Вадим Чернов завоював "срібну" медаль на черговому етапі Кубка Європи з дзюдо – Podcetrtek Senior European Cup 2023, що відбувається 17-18 червня в словенському Подчетртеку.Про це повідомляє Суспільне Волині.Перемогу 23-річний дзюдоїст здобув у перший день змагань. Згідно з результатами змагань, оприлюдненими на сайті Міжнародної федерації дзюдо, волинський спортсмен виступав у ваговій категорії 66 кілограмів і вцілому мав чотири раунди.У першому раунді Чернов відвоював вихід до чвертьфіналу у спортсмена з Угорщини. Наступний бій волинянин виграв у дзюдоїста з Хорватії та вийшов у півфінал, де переміг німецького спортсмена.У фінальному поєдинку Вадим Чернов вийшов на бій із кременчуцьким спортсменом Каро Марандяном, над яким перемогу волинянину здобути не вдалося. У підсумку всіх боїв волинянин посів друге місце на змаганнях у своїй категорії.Збірну України в Словенії представляють 27 дзюдоїстів. Загалом у змаганнях беруть участь понад 250 спортсменів із 22 країн.Волинський дзюдоїст став віцечемпіоном Кубка Європи в СловеніїУкраїнська збірна дзюдоїстів у Словенії, 17 червня 2023-го. Фото: Федерація дзюдо УкраїниВадим Чернов – бронзовий призер чемпіонату Європи U18-2017, бронзовий призер Кубка Європи U18 Плоєшті-2017 та Тепліце-2017, срібний призер Кубка України-2018, бронзовий призер Кубка України-2019, чемпіон України U21-2020.