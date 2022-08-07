Волинянин став віцечемпіоном Кубка Європи з дзюдо

Волинянин став віцечемпіоном Кубка Європи з дзюдо
Волинський спортсмен, уродженець села Старовойтове Ковельського району Вадим Чернов завоював "срібну" медаль на черговому етапі Кубка Європи з дзюдо – Podcetrtek Senior European Cup 2023, що відбувається 17-18 червня в словенському Подчетртеку.

Про це повідомляє Суспільне Волині.

Перемогу 23-річний дзюдоїст здобув у перший день змагань. Згідно з результатами змагань, оприлюдненими на сайті Міжнародної федерації дзюдо, волинський спортсмен виступав у ваговій категорії 66 кілограмів і вцілому мав чотири раунди.

У першому раунді Чернов відвоював вихід до чвертьфіналу у спортсмена з Угорщини. Наступний бій волинянин виграв у дзюдоїста з Хорватії та вийшов у півфінал, де переміг німецького спортсмена.

У фінальному поєдинку Вадим Чернов вийшов на бій із кременчуцьким спортсменом Каро Марандяном, над яким перемогу волинянину здобути не вдалося. У підсумку всіх боїв волинянин посів друге місце на змаганнях у своїй категорії.

Збірну України в Словенії представляють 27 дзюдоїстів. Загалом у змаганнях беруть участь понад 250 спортсменів із 22 країн.

Волинський дзюдоїст став віцечемпіоном Кубка Європи в Словенії
Українська збірна дзюдоїстів у Словенії, 17 червня 2023-го. Фото: Федерація дзюдо України

Довідково: Вадим Чернов – бронзовий призер чемпіонату Європи U18-2017, бронзовий призер Кубка Європи U18 Плоєшті-2017 та Тепліце-2017, срібний призер Кубка України-2018, бронзовий призер Кубка України-2019, чемпіон України U21-2020.

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Теги: спорт, дзюдо, Волинь
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