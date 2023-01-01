Біля Луцька сталася ДТП в якій постраждали троє дітей і двоє дорослих, – ЗМІ

Біля Луцька сталася ДТП в якій постраждали троє дітей і двоє дорослих, – ЗМІ
ДТП за участю двох авто сталася 18 червня у селі Дачне Луцького району.

Про це повідомляє ІА Волинські Новини, посилаючись на повідомлення очевидців.

Як зазначається, під мостом зіткнулося два авто. Внаслідок аварії постраждало п’ятеро людей, з них – троє дітей.

Деталі – згодом.

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Теги: ДТП, Луцьк, Волинь
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