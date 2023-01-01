Біля Луцька сталася ДТП в якій постраждали троє дітей і двоє дорослих, – ЗМІ
Сьогодні, 14:49
ДТП за участю двох авто сталася 18 червня у селі Дачне Луцького району.
Про це повідомляє ІА Волинські Новини, посилаючись на повідомлення очевидців.
Як зазначається, під мостом зіткнулося два авто. Внаслідок аварії постраждало п’ятеро людей, з них – троє дітей.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє ІА Волинські Новини, посилаючись на повідомлення очевидців.
Як зазначається, під мостом зіткнулося два авто. Внаслідок аварії постраждало п’ятеро людей, з них – троє дітей.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Біля Луцька сталася ДТП в якій постраждали троє дітей і двоє дорослих, – ЗМІ
Сьогодні, 14:49
Волинянин став віцечемпіоном Кубка Європи з дзюдо
Сьогодні, 14:07
У США розгорнули найбільший у світі прапор України. ВІДЕО
Сьогодні, 12:45
Медіа