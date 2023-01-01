Біля Луцька сталася ДТП в якій постраждали троє дітей і двоє дорослих, – ЗМІ





Про це повідомляє



Як зазначається, під мостом зіткнулося два авто. Внаслідок аварії постраждало п’ятеро людей, з них – троє дітей.



Деталі – згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ДТП за участю двох авто сталася 18 червня у селі Дачне Луцького району.Про це повідомляє ІА Волинські Новини , посилаючись на повідомлення очевидців.Як зазначається, під мостом зіткнулося два авто. Внаслідок аварії постраждало п’ятеро людей, з них – троє дітей.Деталі – згодом.

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