Тероборонівець з Волині набив тату після промови президента, відпросившись зі служби

Максим на псевдо «Мацоні» служить у Ковельському батальйоні Волинської бригади тероборони, який уже понад два з половиною місяця виконує бойові завдання на сході України.З початком повномасштабного вторгнення його життя змінилося. Чоловік змінив спеціальність, знайшов у війську кохання, а ще - набив перше і єдине у житті, як він сам стверджує, тату. Про це повідомляють на сторінці 100 окремої бригади територіальної оборони Волині.Незадовго до повномасштабного вторгнення хлопець тільки завершив навчання в університеті, одержавши диплом магістра за спеціальністю «облік та оподаткування».Свого часу Максим паралельно вчився на військовій кафедрі Луцького національного технічного університету. Тож як офіцер запасу вирішив добровольцем іти до військкомату: "Просто не міг сидіти ні вдома, ні на роботі… Всередині все звало – треба йти!".Очевидно, свою роль зіграла й родинна традиція. Батько Максима брав участь в АТО, старший брат – служить прикордонником.А якось «Мацоні» побачив звернення до українців Президента України, в якому Володимир Зеленський прочитав рядки з поезії Тараса Шевченка «І Архімед, і Галілей»…Максим, звісно, добре знав ці слова Тараса Григоровича – але саме того разу вони зачепили його за самісіньку душу: "Ніколи не мав бажання зробити татуювання. А тоді просто загорівся цією ідеєю. Відбувши наряд і маючи чотири години вільного часу я відпросився у командира й помчав у найближче містечко, де був салон тату. Майстер був неабияк заскочений – ніколи раніше поезію Шевченка йому «набивати» не доводилося. Впоралися за три години – тож на службу не запізнився. Жодного разу про той свій крок я не пошкодував. Але точно знаю – це перше та єдине татуювання в моєму житті".А ще Максим у війську… зустрів кохану дівчину – тож тепер має неабиякий додатковий стимул здобувати Перемогу!