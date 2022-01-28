Народжені серцем: сім'я з Волині виховує 18 дітей і хочуть всиновити ще двох





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Олександр та Надія Степанюки разом 15 років і всі діти у них усиновлені або під опікою. “Я не хотіла бути опікуном, я хотіла бути мамою, для мене було важливо бути мамою для дітей і тому ми для себе вирішили всиновлювати”, - розповідає Надія.



“Взагалі, мені здається, це мрія мого дитинства була, щоб було багато дітей”, - додає Олександр.



Родина Степанюк з Волині під час війни поповнилась дітьми і нині в їхньому домі 8 усиновлених та патронатних дітей



Більшість дітей вони забирали з інтернатів, а почалося усе із одного сина. “Ми брали для себе одну дитину, а потім виявилось, що є сестричка. Як сестричку не забрати, коли їй кілька місяців?”, - пригадують батьки.



А ще виявилось, що у їхнього первістка є двоє старших братів. Загалом нині восьмеро усиновлених, семеро дітей прийомних. решта під тимчасовою опікою. “Вони знають, що вони усиновлені, бо завжди знайдуться "добрі" люди, які допоможуть… Тому я дітям пояснила, що я вас люблю, я ваша мама, я вас народила серцем”, - твердить жінка.



З історії кожної дитини тут не роблять таємниці, хоча усиновлення гарантує анонімність. Надію з меншим братом родина Степанюків забрала з інтернату 10 років тому. Тепер дівчині 24, і вона стала - помічницею вихователя-матері. Останні усиновлені діти - 5-місячна Злата зі старшими Вікою, Максимом та Матвієм - вони рідні брати і сестри. Надія з батьками їздила їх забирати і досі згадує ті емоції. “Там без сліз ти не виходиш, якось так шкода, що їх дуже багато”, - каже дівчина.



Ці четверо після інтернату були мовчазними і замкнутими. Зараз улюбленці родини, говіркі, відкриті і гарно вчаться.



За статистикою, щороку в середньому 8 тисяч дітей за різних обставин втрачають родини. Лише в українських інтернатах наразі перебуває понад 90 тисяч дітей. Переважно їх можна взяти під опіку та патронат. Адже за статусом всиновленими можуть бути лише 14 тисяч - це сироти або чиї батьки позбавлені батьківських прав.



За останні 5 років бажаючих всиновити дитину стає менше. Зокрема, торік це було неможливо зробити через війну, поки не працювали суди. Саме усиновлення - вважається найкращою формою опіки для дитини і у Мінсоцполітики та Мінцифрі наразі працюють над тим, аби спростити процедуру. “Уже на виході постанова Кабміну про механізм, як ми можемо знайомити з батьками, які прийомні, як хочуть усиновити дітей за кордоном. Я переконана, що нормативні зміни, які дозволять дистанційне знайомство та дистанційне усиновлення спростять дітям життя за кордоном”, - кажуть у відомстві.



Наразі на порталі “Дія” вже можна подати онлайн-заяву і зареєструватись усиновлювачем. Наступним кроком мають стати відеозустрічі-знайомства, але вони поки що законодавчо не врегульовані.



У родині Степанюків за час війни малюків додалось, серед них Кемаль. Коли його забрали, хлопчику було 3 місяці, нині всі підросли. У родині підтримувати традицію кожен рік фотографуватися у дрескоді, а ще влаштовувати сімейні походи.



“Недавно в цирк їздили, довелося три ходки робити, щоб всіх завезти. Три рази чоловік повертався. У нас є автомобіль, він на сім місьці, ну, як ним завезти 20 людей”, - розповідає Надія.



Тож родина мріє про новий бус, в якому їздитимуть усі разом. А ще чекають з фронту на брата Віталика - йому 23 і від початку війни він пішов добровольцем. Молодші діти хочуть бути схожими саме на нього.



Старший син родини Степанюків з Волині захищає Україну

Діти постійно обіймають Надію і Олександра, а ті кажуть, що ще два вільних дитячих ліжка у них є.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Родина Степанюк з Волині під час війни поповнилась дітьми і нині в їхньому домі 8 усиновлених та патронатних дітей.Про це йдеться в ТСН Олександр та Надія Степанюки разом 15 років і всі діти у них усиновлені або під опікою. “Я не хотіла бути опікуном, я хотіла бути мамою, для мене було важливо бути мамою для дітей і тому ми для себе вирішили всиновлювати”, - розповідає Надія.“Взагалі, мені здається, це мрія мого дитинства була, щоб було багато дітей”, - додає Олександр.Родина Степанюк з Волині під час війни поповнилась дітьми і нині в їхньому домі 8 усиновлених та патронатних дітейБільшість дітей вони забирали з інтернатів, а почалося усе із одного сина. “Ми брали для себе одну дитину, а потім виявилось, що є сестричка. Як сестричку не забрати, коли їй кілька місяців?”, - пригадують батьки.А ще виявилось, що у їхнього первістка є двоє старших братів. Загалом нині восьмеро усиновлених, семеро дітей прийомних. решта під тимчасовою опікою. “Вони знають, що вони усиновлені, бо завжди знайдуться "добрі" люди, які допоможуть… Тому я дітям пояснила, що я вас люблю, я ваша мама, я вас народила серцем”, - твердить жінка.З історії кожної дитини тут не роблять таємниці, хоча усиновлення гарантує анонімність. Надію з меншим братом родина Степанюків забрала з інтернату 10 років тому. Тепер дівчині 24, і вона стала - помічницею вихователя-матері. Останні усиновлені діти - 5-місячна Злата зі старшими Вікою, Максимом та Матвієм - вони рідні брати і сестри. Надія з батьками їздила їх забирати і досі згадує ті емоції. “Там без сліз ти не виходиш, якось так шкода, що їх дуже багато”, - каже дівчина.Ці четверо після інтернату були мовчазними і замкнутими. Зараз улюбленці родини, говіркі, відкриті і гарно вчаться.За статистикою, щороку в середньому 8 тисяч дітей за різних обставин втрачають родини. Лише в українських інтернатах наразі перебуває понад 90 тисяч дітей. Переважно їх можна взяти під опіку та патронат. Адже за статусом всиновленими можуть бути лише 14 тисяч - це сироти або чиї батьки позбавлені батьківських прав.За останні 5 років бажаючих всиновити дитину стає менше. Зокрема, торік це було неможливо зробити через війну, поки не працювали суди. Саме усиновлення - вважається найкращою формою опіки для дитини і у Мінсоцполітики та Мінцифрі наразі працюють над тим, аби спростити процедуру. “Уже на виході постанова Кабміну про механізм, як ми можемо знайомити з батьками, які прийомні, як хочуть усиновити дітей за кордоном. Я переконана, що нормативні зміни, які дозволять дистанційне знайомство та дистанційне усиновлення спростять дітям життя за кордоном”, - кажуть у відомстві.Наразі на порталі “Дія” вже можна подати онлайн-заяву і зареєструватись усиновлювачем. Наступним кроком мають стати відеозустрічі-знайомства, але вони поки що законодавчо не врегульовані.У родині Степанюків за час війни малюків додалось, серед них Кемаль. Коли його забрали, хлопчику було 3 місяці, нині всі підросли. У родині підтримувати традицію кожен рік фотографуватися у дрескоді, а ще влаштовувати сімейні походи.“Недавно в цирк їздили, довелося три ходки робити, щоб всіх завезти. Три рази чоловік повертався. У нас є автомобіль, він на сім місьці, ну, як ним завезти 20 людей”, - розповідає Надія.Тож родина мріє про новий бус, в якому їздитимуть усі разом. А ще чекають з фронту на брата Віталика - йому 23 і від початку війни він пішов добровольцем. Молодші діти хочуть бути схожими саме на нього.Старший син родини Степанюків з Волині захищає УкраїнуДіти постійно обіймають Надію і Олександра, а ті кажуть, що ще два вільних дитячих ліжка у них є.

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