Коли у Гаазі можуть ухвалити рішення про воєнні злочини росії





Також Кориневич наголосив, що це перша справа "Україна проти Росії", яка слухається по суті. Про це повідомляє



Посол називає такі дії Міжнародного суду ООН значним кроком уперед, адже це означає, що наступний етап – це вже оголошення рішення. Примітно, що ще у 2017 році Україна подала позов про порушення РФ двох конвенцій, зокрема Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму, що стосується фінансування терористів "Л/ДНР" та скоєння ними нападів з метою залякування цивільного населення та впливу на владу.



Також йдеться про порушення прав щодо двох етнічних спільнот у Криму – кримськотатарського корінного народу та етнічних українців. Відповідно, РФ після тимчасової окупації Криму розпочала систематичну кампанію дискримінації проти кримських татар та українців.



"Нам усім хотілося б, щоб справи розглядалися швидше, але саме такі темпи міжнародного правосуддя. Колеса правосуддя крутяться не дуже швидко, але крутяться. Дуже важливо, що ми вже мали слухання по суті, і наступний етап – це вже оголошення рішення Міжнародного суду, яке, як ми сподіваємося, буде відповідним і підтвердить, що РФ порушила два міжнародні договори", – заявив посол.



Раніше повідомлялося, що Міжнародний суд ООН має достатні факти, щоб розглянути можливість притягнення Росії до відповідальності за порушення двох конвенцій – Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Конвенції про заборону всіх форм расової дискримінації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Посол з особливих доручень МЗС України, агент України в Суді ООН Антон Кориневич заявив, що рішення Міжнародного суду ООН може стати першим за цілою низкою рішень, які визнаватимуть порушення Росією міжнародного права. За його словами, з дати завершення усних слухань по суті до дня ухвалення рішення може пройти орієнтовно пів року.Також Кориневич наголосив, що це перша справа "Україна проти Росії", яка слухається по суті. Про це повідомляє Obozrevatel. Посол називає такі дії Міжнародного суду ООН значним кроком уперед, адже це означає, що наступний етап – це вже оголошення рішення. Примітно, що ще у 2017 році Україна подала позов про порушення РФ двох конвенцій, зокрема Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму, що стосується фінансування терористів "Л/ДНР" та скоєння ними нападів з метою залякування цивільного населення та впливу на владу.Також йдеться про порушення прав щодо двох етнічних спільнот у Криму – кримськотатарського корінного народу та етнічних українців. Відповідно, РФ після тимчасової окупації Криму розпочала систематичну кампанію дискримінації проти кримських татар та українців."Нам усім хотілося б, щоб справи розглядалися швидше, але саме такі темпи міжнародного правосуддя. Колеса правосуддя крутяться не дуже швидко, але крутяться. Дуже важливо, що ми вже мали слухання по суті, і наступний етап – це вже оголошення рішення Міжнародного суду, яке, як ми сподіваємося, буде відповідним і підтвердить, що РФ порушила два міжнародні договори", – заявив посол.Раніше повідомлялося, що Міжнародний суд ООН має достатні факти, щоб розглянути можливість притягнення Росії до відповідальності за порушення двох конвенцій – Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Конвенції про заборону всіх форм расової дискримінації.

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