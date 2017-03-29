У США розгорнули найбільший у світі прапор України. ВІДЕО

У США розгорнули найбільший у світі прапор України. ВІДЕО
1 червня представники американського бейсбольного клубу "Нью-Йорк Метс", який виступає у Східному дивізіоні Національної ліги Головної ліги США, провели захід, присвячений східноєвропейській культурі та демонструючий солідарність з народом України.

Загалом на стадіон Brooklyn Cyclones Maimonides Park прийшло близько 4700 людей. Серед них було понад 1000 українців, - повідомляє Obozrevatel.

Загалом були присутні 18 фондів, організацій та служб, які займаються допомогою людям в Україні та українським біженцям у Нью-Йорку.

Присутні віддали шану офіцерам армії та флоту США, українським солдатам, офіцерам поліції Нью-Йорка східноєвропейського походження та десяткам гуманітарних добровольців.

На завершення Дня Східної Європи на полі розгорнули найбільший у світі український прапор.

"Цей символічний жест символізував єдність, гордість і підтримку України і справив незабутнє враження на всіх присутніх", - повідомляє wbsceurope.org.

Відео із урочистого заходу у себе в Instagarm виклала одна з учасниць Оксана Сидорчак.

Коли акція закінчилася, глядачі влаштували імпровізоване змагання, яка сторона, жовта чи синя, скрутить прапор швидше. Перемогли жовті.