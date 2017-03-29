У США розгорнули найбільший у світі прапор України. ВІДЕО
Сьогодні, 12:45
1 червня представники американського бейсбольного клубу "Нью-Йорк Метс", який виступає у Східному дивізіоні Національної ліги Головної ліги США, провели захід, присвячений східноєвропейській культурі та демонструючий солідарність з народом України.
Загалом на стадіон Brooklyn Cyclones Maimonides Park прийшло близько 4700 людей. Серед них було понад 1000 українців, - повідомляє Obozrevatel.
Загалом були присутні 18 фондів, організацій та служб, які займаються допомогою людям в Україні та українським біженцям у Нью-Йорку.
Присутні віддали шану офіцерам армії та флоту США, українським солдатам, офіцерам поліції Нью-Йорка східноєвропейського походження та десяткам гуманітарних добровольців.
На завершення Дня Східної Європи на полі розгорнули найбільший у світі український прапор.
"Цей символічний жест символізував єдність, гордість і підтримку України і справив незабутнє враження на всіх присутніх", - повідомляє wbsceurope.org.
Відео із урочистого заходу у себе в Instagarm виклала одна з учасниць Оксана Сидорчак.
Коли акція закінчилася, глядачі влаштували імпровізоване змагання, яка сторона, жовта чи синя, скрутить прапор швидше. Перемогли жовті.
Загалом на стадіон Brooklyn Cyclones Maimonides Park прийшло близько 4700 людей. Серед них було понад 1000 українців, - повідомляє Obozrevatel.
Загалом були присутні 18 фондів, організацій та служб, які займаються допомогою людям в Україні та українським біженцям у Нью-Йорку.
Присутні віддали шану офіцерам армії та флоту США, українським солдатам, офіцерам поліції Нью-Йорка східноєвропейського походження та десяткам гуманітарних добровольців.
На завершення Дня Східної Європи на полі розгорнули найбільший у світі український прапор.
"Цей символічний жест символізував єдність, гордість і підтримку України і справив незабутнє враження на всіх присутніх", - повідомляє wbsceurope.org.
Відео із урочистого заходу у себе в Instagarm виклала одна з учасниць Оксана Сидорчак.
Коли акція закінчилася, глядачі влаштували імпровізоване змагання, яка сторона, жовта чи синя, скрутить прапор швидше. Перемогли жовті.