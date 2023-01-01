На Волині п'яний водій їздив після комендантської години і давав хабар поліцейським

На Волині п'яний водій їздив після комендантської години і давав хабар поліцейським
Неподалік від Луцька на блокпості спіймали п’яного водія. Чоловік намагався відкупитися за дві тисячі гривень, натомість заплатить 17 тисяч гривень штрафу за надання неправомірної вигоди.

Як ідеться у вироку Луцького міськрайонного суду, 11 квітня після опівночі п’яний Орест Л. на Fiat Stilo рухався повз територію дорожнього укріпленого контрольно-пропускного пункту із озброєною охороною, який розташований на вулиці Дубнівській у селі Підгайці. Там він був зупинений поліцією, - пише ІА Волинські новини.

У службовому автомобілі поліцейських, які прибули на місце події, водій намагався залагодити питання, аби його не притягали до адміністративної відповідальності за статтею 130 КУпАП. Будучи попередженим про кримінальну відповідальність, чоловік поклав в бронежилет одному з інспекторів дві тисячі гривень.

Дії водія кваліфікували за ч.1 ст.369 КК України. Під час розгляду справи він визнав свою вину. Тож суд оштрафував Ореста Л. на 17 тисяч гривень.

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Теги: поліція, Волинь
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