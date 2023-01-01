На Волині п'яний водій їздив після комендантської години і давав хабар поліцейським





Як ідеться у вироку Луцького міськрайонного суду, 11 квітня після опівночі п’яний Орест Л. на Fiat Stilo рухався повз територію дорожнього укріпленого контрольно-пропускного пункту із озброєною охороною, який розташований на вулиці Дубнівській у селі Підгайці. Там він був зупинений поліцією, - пише



У службовому автомобілі поліцейських, які прибули на місце події, водій намагався залагодити питання, аби його не притягали до адміністративної відповідальності за статтею 130 КУпАП. Будучи попередженим про кримінальну відповідальність, чоловік поклав в бронежилет одному з інспекторів дві тисячі гривень.



Дії водія кваліфікували за ч.1 ст.369 КК України. Під час розгляду справи він визнав свою вину. Тож суд оштрафував Ореста Л. на 17 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Неподалік від Луцька на блокпості спіймали п’яного водія. Чоловік намагався відкупитися за дві тисячі гривень, натомість заплатить 17 тисяч гривень штрафу за надання неправомірної вигоди.Як ідеться у вироку Луцького міськрайонного суду, 11 квітня після опівночі п’яний Орест Л. на Fiat Stilo рухався повз територію дорожнього укріпленого контрольно-пропускного пункту із озброєною охороною, який розташований на вулиці Дубнівській у селі Підгайці. Там він був зупинений поліцією, - пише ІА Волинські новини. У службовому автомобілі поліцейських, які прибули на місце події, водій намагався залагодити питання, аби його не притягали до адміністративної відповідальності за статтею 130 КУпАП. Будучи попередженим про кримінальну відповідальність, чоловік поклав в бронежилет одному з інспекторів дві тисячі гривень.Дії водія кваліфікували за ч.1 ст.369 КК України. Під час розгляду справи він визнав свою вину. Тож суд оштрафував Ореста Л. на 17 тисяч гривень.

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