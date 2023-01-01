Волинська громада витратить на укриття для ліцею понад 800 тисяч





Торги тривають на сайті держзакупівель до 22 червня, - повідомляє



Очікувана вартість – 817 тисяч гривень.



Ідеться про монтаж та облаштування модульної захисної споруди. Для цього підряднику буде надано 12 залізобетонних блоків ЛШСС-1 та два залізобетонні блоки ПШСС-6. Роботи включатимуть, зокрема, розроблення ґрунту, улаштування входу та виходу, встановлення залізобетонних блоків, улаштування цементної стяжки, прокладання кабелю.



Модульне укриття для потреб навчального закладу мають зробити до 31 серпня 2023 року, тобто до початку навчання.



Гарантійний термін на виконані роботи буде становити один рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Управління гуманітарної сфери виконкому Колодяжненської сільради оголосило тендер на послуги з монтажу та облаштування модульної споруди (найпростішого укриття) Скулинського ліцею, що в Ковельському районі в селі Скулин на вулиці Шкільна, 24.Торги тривають на сайті держзакупівель до 22 червня, - повідомляє ІА "Волинські новини". Очікувана вартість – 817 тисяч гривень.Ідеться про монтаж та облаштування модульної захисної споруди. Для цього підряднику буде надано 12 залізобетонних блоків ЛШСС-1 та два залізобетонні блоки ПШСС-6. Роботи включатимуть, зокрема, розроблення ґрунту, улаштування входу та виходу, встановлення залізобетонних блоків, улаштування цементної стяжки, прокладання кабелю.Модульне укриття для потреб навчального закладу мають зробити до 31 серпня 2023 року, тобто до початку навчання.Гарантійний термін на виконані роботи буде становити один рік.

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