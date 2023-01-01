Сили оборони України знищили за добу 650 окупантів, 7 танків, 23 ББМ, 2 гелікоптери





Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.06.23 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 219820 (+650) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3984 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 7729 (+23) од,

артилерійських систем – 3847 (+13) од,

РСЗВ – 610 (+1) од,

засоби ППО ‒ 364 (+0) од,

літаків – 314 (+0) од,

гелікоптерів - 304 (+2) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3371 (+7),

крилаті ракети ‒ 1211 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6571 (+14) од,

спеціальна техніка ‒ 522 (+2).

Дані уточнюються

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захисники України з початку повномасштабного вторгнення знищили майже 220 тисяч російських загарбників. За минулу добу ліквідували 650 російських військових та кілька десятків одиниць різноманітної військової техніки.Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.06.23 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 219820 (+650) осіб ліквідовано,танків ‒ 3984 (+7) од,бойових броньованих машин ‒ 7729 (+23) од,артилерійських систем – 3847 (+13) од,РСЗВ – 610 (+1) од,засоби ППО ‒ 364 (+0) од,літаків – 314 (+0) од,гелікоптерів - 304 (+2) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3371 (+7),крилаті ракети ‒ 1211 (+0),кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 6571 (+14) од,спеціальна техніка ‒ 522 (+2).Дані уточнюються

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