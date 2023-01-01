Сили оборони України знищили за добу 650 окупантів, 7 танків, 23 ББМ, 2 гелікоптери

Сили оборони України знищили за добу 650 окупантів, 7 танків, 23 ББМ, 2 гелікоптери
Захисники України з початку повномасштабного вторгнення знищили майже 220 тисяч російських загарбників. За минулу добу ліквідували 650 російських військових та кілька десятків одиниць різноманітної військової техніки.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.06.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 219820 (+650) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3984 (+7) од,
бойових броньованих машин ‒ 7729 (+23) од,
артилерійських систем – 3847 (+13) од,
РСЗВ – 610 (+1) од,
засоби ППО ‒ 364 (+0) од,
літаків – 314 (+0) од,
гелікоптерів - 304 (+2) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3371 (+7),
крилаті ракети ‒ 1211 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 6571 (+14) од,
спеціальна техніка ‒ 522 (+2).
Дані уточнюються

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Теги: Україна, війна, ЗСУ, росія, втрати
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