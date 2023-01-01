Курс валют у Луцьку 18 червня

Курс валют у Луцьку 18 червня
18 червня готівковий курс долара становить 37.00, продають його за 37.25.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 40.50, а продають за – 40.80.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.00, а продають за 9.15.

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Теги: нпрші, курс валют
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