Підрив Каховської ГЕС відобразиться на гаманцях українців: які продукти здорожчають





10 мільярдів доларів прямих та ще 40 мільярдів доларів непрямих збитків - така сума шкоди, яку від початку повномасштабної війни українському сільському господарству завдала росія, повідомляють у Міністерстві аграрної політики. Через окупацію південних областей частину звичних для нас фруктів та овочів, найімовірніше, знову доведеться імпортувати. Росіяни залишили нас без мелітопольських черешень, вишень, абрикосів, кавунів, моркви та цибулі, йдеться в сюжеті



Пані Марія має свою ферму на Львівщині. До початку повномасштабної війни в неї було 30 га, але щойно зрозуміла, що деяких продуктів на полицях українців не вистачатиме, додатково засадили ще 20 гектарів. “Це було складно. Цілий час набираємо нових працівників. Покупці потребують щоразу більше продукції, південь відійшов, тому потрібно більше”, - пояснює вона.



Каже, нині, порівнюючи з 21-м роком, вдалося збільшити виробництво овочів на 70%. “Хочуть дуже багато капусти, кабачок, цукіні, помідори, дуже багато хочуть, тільки я не є в стані все сама зробити”, - переконує фермерка.



З тимчасовою окупацією Херсонської та Запорізької областей, які значною мірою забезпечували країну овочами, їх почали вирощувати на Миколаївщині, Одещині, Полтавщині, Львівщині, Закарпатті, Хмельниччині та Тернопільщині. Втім, не в таких великих об’ємах, як до великої війни.



Найскладніше було з морквою та цибулею, і до сьогодні на прилавках лише імпортна, в середньому по 50-60 гривень за кілограм. Утім, цього сезону ситуація має покращитися, адже їх висадили фермери в різних регіонах. За рік вартість споживчого кошика, за підрахунками економістів, зросла щонайменше на 19%, тож значна частина українців почала економити. “Раніше можна було мати за 1000 грн і два пакети, а зараз один, і то маленький, от зараз трошки візьму, і буде 1200”, - каже одна з покупчинь.



Однією з найдорожчих на початку сезону була молода картопля, кілька тижнів тому її ціна сягала 160 гривень за кілограм. Утім, зараз трохи впала - 70-75 грн. Огірки на прилавках здебільшого рівненські, їх ціна 65-70 гривень за кілограм. Стала ціна нині й на молоду капусту – від 50 на ринку та до 65 гривень за кілограм у магазинах. А от українські помідори нині знайти тяжко, здебільшого торгують турецькими, їх можна купити від 70 до 160 гривень за кілограм. За кілька тижнів на ринках мають з'явитися українські ґрунтові помідори нового врожаю, тож ціни знизяться.



З фруктами цього року дещо складніше. Цього року ми все ще залишимося без мелітопольської черешні, вишень, також на прилавках буде мало українських абрикосів – значна частина врожаю була з півдня Запорізької області, який нині під окупацією.



Мелітопольську черешню поки заміняє одеська по 160 гривень за кілограм, те ж буде з вишнями та абрикосами, але не в таких великих масштабах, як ми звикли. Аби налагодити виробництво і не залежати від імпорту, в Мінагрополітики кажуть, потрібен час. “Поступово інші області будуть нарощувати, але сказати одразу, що інші області зможуть зробити це за рік – на жаль, ні. Нам потрібно ще декілька років, щоб вийти на повноцінний баланс на внутрішньому ринку і не залежати від імпорту”, - зазначає перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.



Також через окупантів уже другий сезон ми не побачимо херсонських кавунів. Баштанні посадили на Полтавщині, втім, чи буде їх урожай вдалим, залежатиме від погоди. Економісти певні – браку продуктів у нас не буде.



І так непростий стан нашого сільського господарства погіршив теракт, влаштований ворогом на Каховській ГЕС. Збитки від нього коштуватимуть аграріям мільярдів.



За підрахунками Мінаргополітики, підрив Каховської ГЕС залишив без води 94% зрошувальних систем у Херсонській, 74% у Дніпропетровській та 30% - у Запорізькій областях. Це може призвести до зростання цін на овочі та фрукти на кілька відсотків. “Близько 600 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь користувалися водою з Каховського водосховища для зрошення. Фактично через це руйнування неможливо буде цю воду застосовувати для зрошення, і це, на жаль, неможливо буде багато років. На цей період всі землі будуть недоступні для ведення сільського господарства”, - додає Висоцький.



Після того, як кілька років її не оброблятимуть, земля стане непридатною для вирощування на роки. Через брак води для зрошування ми втратимо і щонайменше 4 мільйони тонн зернових та олійних культур, які ми експортували.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку повномасштабної війни росія вже завдала сільському господарству України прямих збитків на 10 мільярдів доларів.10 мільярдів доларів прямих та ще 40 мільярдів доларів непрямих збитків - така сума шкоди, яку від початку повномасштабної війни українському сільському господарству завдала росія, повідомляють у Міністерстві аграрної політики. Через окупацію південних областей частину звичних для нас фруктів та овочів, найімовірніше, знову доведеться імпортувати. Росіяни залишили нас без мелітопольських черешень, вишень, абрикосів, кавунів, моркви та цибулі, йдеться в сюжеті ТСН Панімає свою ферму на Львівщині. До початку повномасштабної війни в неї було 30 га, але щойно зрозуміла, що деяких продуктів на полицях українців не вистачатиме, додатково засадили ще 20 гектарів. “Це було складно. Цілий час набираємо нових працівників. Покупці потребують щоразу більше продукції, південь відійшов, тому потрібно більше”, - пояснює вона.Каже, нині, порівнюючи з 21-м роком, вдалося збільшити виробництво овочів на 70%. “Хочуть дуже багато капусти, кабачок, цукіні, помідори, дуже багато хочуть, тільки я не є в стані все сама зробити”, - переконує фермерка.З тимчасовою окупацією Херсонської та Запорізької областей, які значною мірою забезпечували країну овочами, їх почали вирощувати на Миколаївщині, Одещині, Полтавщині, Львівщині, Закарпатті, Хмельниччині та Тернопільщині. Втім, не в таких великих об’ємах, як до великої війни.Найскладніше було з морквою та цибулею, і до сьогодні на прилавках лише імпортна, в середньому по 50-60 гривень за кілограм. Утім, цього сезону ситуація має покращитися, адже їх висадили фермери в різних регіонах. За рік вартість споживчого кошика, за підрахунками економістів, зросла щонайменше на 19%, тож значна частина українців почала економити. “Раніше можна було мати за 1000 грн і два пакети, а зараз один, і то маленький, от зараз трошки візьму, і буде 1200”, - каже одна з покупчинь.Однією з найдорожчих на початку сезону була молода картопля, кілька тижнів тому її ціна сягала 160 гривень за кілограм. Утім, зараз трохи впала - 70-75 грн. Огірки на прилавках здебільшого рівненські, їх ціна 65-70 гривень за кілограм. Стала ціна нині й на молоду капусту – від 50 на ринку та до 65 гривень за кілограм у магазинах. А от українські помідори нині знайти тяжко, здебільшого торгують турецькими, їх можна купити від 70 до 160 гривень за кілограм. За кілька тижнів на ринках мають з'явитися українські ґрунтові помідори нового врожаю, тож ціни знизяться.З фруктами цього року дещо складніше. Цього року ми все ще залишимося без мелітопольської черешні, вишень, також на прилавках буде мало українських абрикосів – значна частина врожаю була з півдня Запорізької області, який нині під окупацією.Мелітопольську черешню поки заміняє одеська по 160 гривень за кілограм, те ж буде з вишнями та абрикосами, але не в таких великих масштабах, як ми звикли. Аби налагодити виробництво і не залежати від імпорту, в Мінагрополітики кажуть, потрібен час. “Поступово інші області будуть нарощувати, але сказати одразу, що інші області зможуть зробити це за рік – на жаль, ні. Нам потрібно ще декілька років, щоб вийти на повноцінний баланс на внутрішньому ринку і не залежати від імпорту”, - зазначає перший заступник міністра аграрної політики та продовольства УкраїниТакож через окупантів уже другий сезон ми не побачимо херсонських кавунів. Баштанні посадили на Полтавщині, втім, чи буде їх урожай вдалим, залежатиме від погоди. Економісти певні – браку продуктів у нас не буде.І так непростий стан нашого сільського господарства погіршив теракт, влаштований ворогом на Каховській ГЕС. Збитки від нього коштуватимуть аграріям мільярдів.За підрахунками Мінаргополітики, підрив Каховської ГЕС залишив без води 94% зрошувальних систем у Херсонській, 74% у Дніпропетровській та 30% - у Запорізькій областях. Це може призвести до зростання цін на овочі та фрукти на кілька відсотків. “Близько 600 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь користувалися водою з Каховського водосховища для зрошення. Фактично через це руйнування неможливо буде цю воду застосовувати для зрошення, і це, на жаль, неможливо буде багато років. На цей період всі землі будуть недоступні для ведення сільського господарства”, - додає Висоцький.Після того, як кілька років її не оброблятимуть, земля стане непридатною для вирощування на роки. Через брак води для зрошування ми втратимо і щонайменше 4 мільйони тонн зернових та олійних культур, які ми експортували.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію