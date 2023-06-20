Як на Волині протягом місяця змінилися ціни
Сьогодні, 15:51
За місяць ціни на споживчих ринках області зросли на 2,1%. Загалом за рік їжа та напої в області здорожчали на 5,8%.
За даними обласного управління статистики, найбільше зросла ціна на яйця, які за місяць здорожчали на 19,2% та овочі (+11,6%), - повідомляє Суспільне.
На третьому місці в рейтингу продуктів, вартість яких зросла — фрукти (+8,3%). Також зросла ціна на кисломолочну продукцію, молоко, масло, сметану, сири, яловичину та телятину, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої, сало і хліб.
Водночас, кажуть в управлінні статистики, в області знизилися ціни на цукор (-5,4%), рис, продукти переробки зернових та свинину.
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За даними обласного управління статистики, найбільше зросла ціна на яйця, які за місяць здорожчали на 19,2% та овочі (+11,6%), - повідомляє Суспільне.
На третьому місці в рейтингу продуктів, вартість яких зросла — фрукти (+8,3%). Також зросла ціна на кисломолочну продукцію, молоко, масло, сметану, сири, яловичину та телятину, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої, сало і хліб.
Водночас, кажуть в управлінні статистики, в області знизилися ціни на цукор (-5,4%), рис, продукти переробки зернових та свинину.
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